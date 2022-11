Virtus Racing Team, Rasetta resta in vetta al Campionato Centro Italia ASI

GROTTAZZOLINA – Si è disputata domenica 30 Ottobre al crossodromo di Grottazzolina (FM) la gara del Campionato Centro Italia ASI a cui ha preso parte il pilota Loris Rasetta. Una competizione in salita per il pilota di Loreto Aprutino (PE), che milita nel Virtus Racing Team e corre su una Gas Gas con il numero 619. Dopo una buona partenza tra le prime posizioni ha disputato un’ottima prima manche chiudendo secondo assoluto e secondo di categoria.

Diversa la situazione nella seconda manche dove alla prima curva a seguito di un contatto è slittato tra le ultime posizioni. Nonostante abbia provato a spingere e a rimontare per Rasetta l’esito non è stato positivo. Il sole basso e la polvere che rendevano poco visibile il tracciato unito ad alcuni problemi con la moto non hanno reso possibile un finale diverso. Ciò nonostante Loris Rasetta è sempre in testa al Campionato Centro Italia ASI. L’ultimo appuntamento previsto si terrà a Ripi (FR) e sarà valido sia come Campionato del Centro Italia che come ultima di Campionato Regionale.

