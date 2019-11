Violenza contro le donne, intesa tra Uil e Ananke

Sottoscritto a Pescara un protocollo d’intesa per azioni comuni tra le due organizzazioni in difesa e a sostegno delle vittime a 360 gradi

PESCARA – La difesa delle donne vittime di violenza in Abruzzo ora è ancora più concreta, forte e ampia. Tutto questo grazie al protocollo d’intesa sottoscritto ieri, lunedì 25 novembre 2019 in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, tra lo sportello Mobbing e Stalking della Uil e il Centro Antiviolenza Ananke.

Se il primo, in particolare, nel tempo ha acquisito anche una specifica competenza nella violenza sui posti di lavoro, il secondo è il punto di riferimento per tutte le violenze di genere: grazie al protocollo sottoscritto da Angela Di Canio, responsabile centro di ascolto Uil, e Doriana Gagliardone, presidente Ananke, ora queste competenze andranno a integrarsi in maniera più netta, a tutto vantaggio delle donne.

In particolare, i responsabili dei centri di ascolto Uil Abruzzo si impegnano ad inviare le donne che subiscono violenza non legata al posto di lavoro, o comunque non relativa al fenomeno del mobbing, al Centro Antiviolenza Ananke, le operatrici di quest’ultimo s’impegnano ad interpellare lo sportello Uil per le situazioni di violenza sul posto di lavoro o comunque per fenomeni di mobbing, e Ananke potrà rivolgersi ai centri Uil per aiutare le donne che subiscono violenza sul posto di lavoro oppure per il disbrigo di pratiche assistenziali di patronato od operazioni fiscali.

“Si tratta – dicono le sottoscrittrici del protocollo – di un documento che sancisce un’alleanza concreta e fattiva tra due protagonisti del mondo della difesa delle donne. In questo modo, assisteremo alla crescita qualitativa della nostra vicinanza alle vittime, in un contesto particolarmente complesso come quello attuale”.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Lo sportello Mobbing e Stalking della Uil si trova Via Tirino, 14 e Pescara: telefono 085 6922611 – mail abruzzo-mobbing@uil.it – http://www.uil.it/mobbing/

Il Centro Antiviolenza Ananke si trova in via Tavo n. 248 e Pescara: telefono 085 4283851 – mail info@centroananke.it – www.centroananke.it