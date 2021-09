Villa Scorciosa, in arrivo 100mila euro per il rifacimento della SP 90

La somma stanziata dalla Provincia. Il Sindaco di Fossacesia chiede interventi per la sistemazione di altre strade provinciali

FOSSACESIA – Finanziati i lavori sulla strada provinciale 90 denominato Scorciosa, arteria principale della frazione Villa Scorciosa nel comune di Fossacesia. A darne notizia è l’Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani che ha ricevuto l’importante comunicazione con nota ufficiale direttamente da Arturo Scopino vicepresidente della Provincia di Chieti. “I lavori che dovranno iniziare entro fine anno – dichiara l’Assessore Petragnani – consistono nel rifacimento del manto stradale nei tratti di carreggiata più deteriorata per un importo di 100.000€ nel tratto urbano che attraversa il centro della frazione Villa Scorciosa, denominato Via Canaparo, dalla piazza San Carlo fino all’intersezione con la Sp 86 Santa Maria La Nova, oggi piena di buche e avvallamenti”.

«Ringraziamo la Provincia di Chieti per aver approvato nell’ultima seduta del Consiglio Provinciale questa importante variazione di bilancio con l’inserimento nel DUP 2021 dell’intervento di manutenzione straordinaria della strada provinciale 90 Scorciosa – aggiunge il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio -. Dopo diversi anni, solleciti e richieste, finalmente siamo riusciti ad ottenere un risultato importante dal momento che la strada è spesso utilizzata oltre che dai numerosi abitanti della frazione anche da coloro i quali devono raggiungere la Casa Circondariale di Lanciano e dai quartieri limitrofi di Villa Stanazzo e Santa Rita, di Lanciano. Un ringraziamento oltre che all’Amministrazione Provinciale dunque, anche ai cittadini di Villa Scorciosa che in questi anni si sono fatti sentire per far valere le loro richieste”. Il sindaco Di Giuseppantonio ha ricordato nei giorni scorsi al vice presidente Scopino l’urgente necessità d’interventi per la sistemazione di altre strade provinciali che attraversano il territorio di Fossacesia.