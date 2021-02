Lo screening, coordinato dalla Protezione Civile in collaborazione con la ASL, sarà eseguito domani, martedì 2 febbraio, dalle ore 9.00 alle 17.00

VILLA SANTA MARIA – Si terrà nell’intera giornata di domani, nella palestra comunale, lo screening di massa per la ricerca del Covid-19 per gli studenti, gli insegnanti e il personale non docente dell’Istituto alberghiero di Villa Santa Maria.

«In seguito alla riunione del Comitato tecnico scientifico regionale della scorsa settimana alla quale ho partecipato in qualità di primo cittadino – spiega il sindaco Giuseppe Finamore – si è deciso di avviare nel nostro paese uno screening dedicato all’Ipssar, in quanto la presenza di numerosi ragazzi provenienti da cinque regioni differenti, e la loro convivenza nei convitti, aumenta le occasioni di contagio. Che nella scuola si sono già verificate».

Lo screening, coordinato dalla Protezione Civile in collaborazione con la ASL, sarà eseguito dalle ore 9.00 alle 17.00 e qualora non si riuscirà ad esaminare tutta la popolazione scolastica dell’Ipssar, si programmerà un’altra giornata dedicata ai tamponi rapidi, probabilmente la settimana prossima. Nessuno screening di massa invece per i cittadini villesi in quanto al momento il paese conta zero casi.

«La tranquillità dei ragazzi che studiano nella scuola alberghiera e delle loro famiglie è fondamentale – conclude il sindaco Finamore – così come la serenità di chi lavora nell’istituto».