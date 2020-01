Villa Rosa di Martinsicuro, importante gesto di solidarietà

La Bottega della Qualità dona alla parrocchia di San Gabriele dell’ Addolorata diversi prodotti alimentari per la tombolata del 5 Gennaio

MARTINSICURO (TE) -La Bottega della Qualità, azienda operante nel settore del food and beverage da oltre quarant’anni e localizzata in Via Gentile da Fabriano al civico 4 a Villa Rosa di Martinsicuro (TE), oltre ad essere un punto di riferimento per una vasta scelta di prodotti enogastronomici di qualità come : salumi, formaggi, confetture, sott’oli, dolci, vino, birra, liquori e quant’ altro di specifico nel settore alimentare, è da sempre attenta alle esigenze della società, promuovendo la cultura della solidarietà nei confronti dei più bisognosi e meno fortunati. In questa ottica, alcuni incaricati dell’ azienda hanno provveduto a donare alla parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata a Villa Rosa di Martinsicuro (TE), alcuni prodotti alimentari che saranno destinati ad attività benefiche e alla tombolata che si terrà Domenica 5 Gennaio dalle ore 21:00 presso il Salone del Buon Pastore.

Alla consegna, oltre ad un nutrito numero di ragazzi del “gruppo giovani”, era presente anche il nuovo parroco e amministratore parrocchiale di Santa Maria Bambina a Martinsicuro don Alfonso Rosati. “Per La Bottega della Qualità, la Solidarietà è un elemento imprescindibile della sua missione perché con essa completa la relazione che ci deve essere tra Impresa e Comunità” sono le parole dell’ Amministratore del Gruppo.