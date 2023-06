VII Torneo del Mare, serata inaugurale al “Tiberio Orsini”

Il settimo Torneo del Mare è in programma fino a domenica 4 giugno a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro con 124 squadre

GIULIANOVA – Si terrà domani, giovedì Primo giugno, la serata inaugurale del VII Torneo del Mare, in svolgimento fino a domenica prossima nei comuni di Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. Nella cornice del “Tiberio Orsini”, a partire dalle 19, sfileranno tutti i partecipanti al Torneo, 124 squadre per un totale di 2500 persone provenienti da tutta Italia e ospitate in ben 20 strutture ricettive. Le partite si disputeranno in 6 impianti sportivi, dislocati nelle città interessate. L’iniziativa è promossa, con il Patrocinio del Comune di Giulianova, dalla Società Alba Adriatica e dall’ Eventi Vip Calcio.

“Quest’anno – spiegano gli organizzatori – siamo orgogliosi di proporre uno splendido scenario, quello di Giulianova, per la grande serata inaugurale. L’ obiettivo principale del torneo è offrire ai ragazzi una proposta sportiva che, partendo da un’attività di base ludico- ricreativa, si trasformi nell’opportunità di impegnarsi nel miglior modo possibile in quello che è lo sport nazionale più seguito e praticato. Anche il VII Torneo del Mare sarà un’occasione singolare per fare un’esperienza unica ed indimenticabile, alla scoperta di un nuovo territorio nel quale poter vivere, oltre all’evento sportivo in sé, anche una vera e propria vacanza, in un clima amicale, festoso e divertente”.