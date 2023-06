Sabato 1° luglio 2023 alle ore 10.00 presso l’Hotel Dragonara parlerà dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro

SAMBUCETO – Sabato 1° luglio, alle ore 10, presso l’Hotel Dragonara, in Via Pietro Nenni 280, a Sambuceto (Chieti), si terrà il Congresso territoriale dell’UGL Chieti-Pescara, in cui il Segretario Generale UGL, Paolo Capone, parlerà dei temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. “La stagione dei congressi territoriali rappresenta l’occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro”.

“In Abruzzo, come rileva nella sua analisi la Banca d’Italia, il 2022 è stato caratterizzato da un rallentamento della ripresa economica seguita alla fase recessiva dovuta all’emergenza sanitaria. Una situazione che ha messo in difficoltà il mercato del lavoro, con la dinamica dell’occupazione che si è indebolita, anche se i dati mostrano una interessante vitalità della componente femminile. È quindi necessario avviare un nuovo percorso che sostenga il rilancio produttivo, le attività imprenditoriali, per creare nuove opportunità lavorative in un territorio dalle grandi potenzialità. Un contributo sostanziale, in questa prospettiva, è rappresentato dalla progettualità innescata dalle risorse del PNRR”. Lo afferma il Segretario Generale dell’UGL, Paolo Capone, che, riprendendo un report dell’economista sulmonese Aldo Ronci, sottolinea come “solo lo scorso anno gli occupati sono diminuiti di 10mila unità, un dato che posiziona l’Abruzzo all’ultimo posto della graduatoria nazionale, il peggior risultato degli ultimi 5 anni. Le variazioni degli occupati sono state insoddisfacenti in tutti i settori meno che nell’agricoltura, un settore, questo, che occorre valorizzare con più risorse e occasioni di sviluppo. Conforta – conclude Capone – che la provincia di Pescara, come ci informa l’Istat, vada controcorrente sul tema occupazione rispetto al resto della Regione. È un segnale importante di ripresa, che l’UGL seguirà con estrema attenzione, per sostenere anche le altre province nel loro percorso di crescita”.