Viadotto Puleto, Confartigianato si rivolge alle istituzioni regionali

AVEZZANO – A due mesi dal divieto di transito sul viadotto Puleto della statale 3bis (E45), il tratto di strada continua ad essere chiuso, costringendo i conducenti di veicoli pesanti a dover compiere lunghe e scomode deviazioni. Anche gli autotrasportatori della regione Abruzzo, nonché le imprese localizzate nelle aree interne e soprattutto le nostre imprese marsicane subiscono questo disagio con notevoli danni soprattutto in termini di costo.

La E45 rappresenta una valida alternativa all’utilizzo delle autostrade A24/A25 permettendo alle imprese di autotrasporto di ottenere notevoli riduzioni di costi e aumento di efficienza e competitività nei confronti del servizio che offrono alla propria clientela.

Nello specifico, in direzione nord la E45 è alternativa alle autostrade A24/ A25 che, per un mezzo pesante, rappresenta un costo pedaggio di euro 70,00 a salire e di euro 70,00 a scendere pari ad un aggravio del 10% a viaggio.

La Confartigianato Trasporti Abruzzo e la Confartigianato Imprese Avezzano, al fine di ridurre le difficoltà che a tutt’oggi il blocco sta causando, chiedono alle istituzioni regionali di concedere un congruo contributo, per ogni veicolo adibito al trasporto merci, in favore delle imprese con sede legale o operativa nei Comuni delle zone interne e che maggiormente utilizzano tale arteria alternativa. Si rende noto che un analogo intervento è stato già messo in atto dalla regione Toscana in favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi aventi sede legale o operativa nei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino.

Essendo gli autotrasportatori marsicani i primi ad essere danneggiati da questa situazione ormai insostenibile, confidiamo in un tempestivo ed efficace intervento del neo eletto Presidente Regionale, Dott. Marco Marsilio.