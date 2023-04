Via Verde Costa dei Trabocchi: inaugurazione il 27 aprile

CHIETI – “La Via Verde Costa dei Trabocchi sarà consegnata alla comunità abruzzese. L’importante infrastruttura a mobilità lenta e sostenibile della Provincia di Chieti che in questi giorni è stata osservata speciale per le attività di collaudo con il sopralluogo finale, sarà inaugurata il 27 aprile con una grande giornata di festa. All’inaugurazione saranno presenti anche tanti giovani ai quali consegneremo idealmente questa grande opera che valorizzerà e proteggerà un territorio unico nel suo genere”. Lo annuncia il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna.

“È un grande orgoglio per la Provincia di Chieti aver ideato, appaltato, diretto i lavori e realizzato questa preziosa infrastruttura che conserva e rende fruibile a tutti la bellezza unica del paesaggio. Con questo intervento – aggiunge Menna – abbiamo già raggiunto un obiettivo di fondamentale importanza: proteggere la nostra meravigliosa Costa dei Trabocchi dalle speculazioni edilizie e dalle colate di cemento”.

“Fin dal nostro insediamento – sottolinea il Presidente – ci siamo concentrati affinché giungessimo in tempi brevi all’obiettivo di consegnare la Via Verde che sarà anche interessata il prossimo 6 maggio dalla partenza del Giro d’Italia con la cronometro “Costa dei Trabocchi” nel tratto tra Fossacesia e Ortona. La nostra infrastruttura sarà sotto gli occhi di tutto il mondo grazie a questo evento internazionale. Sarà un grande momento di promozione per la nostra Provincia e per la Regione Abruzzo e per il quale ci stiamo preparando con grande determinazione per regalare a tutti un giorno di festa e di grande sport”.

“Un ringraziamento particolare va ai Presidenti che prima di me hanno lavorato a questo obiettivo, a tutti i dipendenti della Provincia e a quanti hanno collaborato per giungere a questo importante traguardo. Un pensiero speciale voglio rivolgerlo a nome di tutta l’amministrazione provinciale al compianto architetto della Provincia Valerio Ursini, al quale si deve la cura dell’iter progettuale che ha portato alla realizzazione della Via Verde. I prossimi obiettivi sui quali stiamo già lavorando da tempo sono – precisa il Presidente della Provincia – il collegamento dei tratti mancanti di Lago Dragoni nel Comune di Torino di Sangro, della variante di Vasto (zona Porto) e quella nel Comune di Casalbordino, con un finanziamento di circa 9 milioni di euro, e l’acquisto delle vecchie stazioni”.

“E’ un vero orgoglio per la Provincia di Chieti – conclude il Consigliere provinciale con delega alla Via Verde, Davide Caporale – poter finalmente consegnare questa opera complessa alla comunità abruzzese e ai tanti turisti che sceglieranno la nostra Costa dei Trabocchi come destinazione. Mi unisco al pensiero del Presidente per l’architetto Ursini: la nostra gratitudine va a lui e a tutti coloro che hanno profuso impegno e competenza per questo grande intervento, dai progettisti nelle varie fasi della procedura alle imprese dell’ATI e soprattutto ai tanti dipendenti, sia passati che attuali, della Provincia che lavorato negli anni per rendere possibile questo risultato straordinario”.

Il programma dell’inaugurazione ufficiale della Via Verde, che si terrà giovedì 27 aprile alle ore 10.30 nei pressi della galleria Ortona 1 sulla Via Verde (con ingresso alla ciclopedonale da Lido Saraceni di Ortona), prevede anche una ciclopedalata “rosa” nel tratto tra Ortona e Torino di Sangro con partenza dopo la cerimonia di inaugurazione, la presentazione del murales “In Eterno Fantini” e lo scoprimento di una targa in memoria dell’architetto Valerio Andrea Ursini.

PROGRAMMA

10.00 – Ritrovo ad Ortona nei pressi del murales di Millo, con ingresso alla

ciclopedonale da Lido Saraceni

10.30 – Saluti istituzionali e taglio del nastro

11.00 – Scoprimento della targa in memoria dell’architetto Valerio Andrea Ursini

11.15 – Presentazione del murales “In Eterno Fantini”, a cura del progetto Muri

Parlanti-Talking Walls 3.0

11.30 – Partenza della Ciclopedalata Rosa* inaugurale della Via Verde, a cura

del comitato Abruzzo Federazione Ciclistica Abruzzo e Gal Costa dei Trabocchi

13.30 – Arrivo della ciclopedalata a Torino di Sangro Marina in via Costa Verde,

accoglienza a cura di Unpli Chieti