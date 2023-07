Via del Latte, aperto al pubblico il sentiero che collega Cese ad Avezzano

Il sentiero parte da Cese,presso la Chiesa di San Rocco, e arriva su Monte Salviano a pochi passi dal Santuario della Madonna di Pietraquaria

AVEZZANO – È ufficialmente aperto al pubblico il nuovo sentiero denominato “La via del Latte” che parte da Cese, frazione di Avezzano, presso la Chiesa di San Rocco, e arriva su Monte Salviano a pochi passi dal Santuario della Madonna di Pietraquaria.

Il nome del percorso deriva dalla sua funzione antica: nel passato, infatti, le donne della frazione lo attraversavano quasi tutti i giorni per trasportare il latte fino ad Avezzano come hanno ricordato, nella breve cerimonia di inaugurazione tenuta questa mattina, l’assessore comunale al verde Roberto Verdecchia, che ha seguito l’iter di realizzazione, e la consigliera comunale Iride Cosimati. Proprio la Cosimati aveva interessato l’assessore regionale Guido Liris -oggi senatore- per ottenere i fondi necessari dalla Regione Abruzzo. Il progetto di riqualificazione è stato presentato con l’intervento di apertura del vicesindaco Domenico Di Berardino. Presenti il Presidente del consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, l’assessore Patrizia Gallese, il consigliere Antonio Del Boccio, il responsabile dello studio di ingegneria DL Sergio Di Cintio, i titolari della ditta Edodef che ha realizzato i lavori, il responsabile della Riserva Antimo Rauso.

Preziosa anche la collaborazione dei ragazzi della Pro Loco di Cese, che si sono resi da subito disponibili, occupandosi di rintracciare tutti i dettagli di una tradizione genuina della comunità di una volta, traducendo le narrazioni spesso orali in targhe e note che verranno esposte su bacheche informative. Tanti i cittadini intervenuti e tanti ancora quelli che potranno, da oggi, provare un percorso che mette insieme natura, storia, identità ed è immerso nella riserva del Salviano