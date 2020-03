Verso lo slittamento la Roseto Summer League 2020

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Covid-19, come noto, ha colpito in maniera sensibile l’Italia, chiamata ad un’emergenza senza precedenti che sta condizionando pesantemente anche lo svolgimento delle normali attività quotidiane.

Non fa eccezione ovviamente lo sport e con tutti i campionati di basket fermi a tempo indeterminato anche la Roseto Summer League 2020 è costretta a rivedere la propria programmazione: il comitato organizzatore, ritenendo che sarà molto improbabile confermare lo svolgimento della manifestazione nei giorni prestabiliti dal 18 al 21 Giugno, sta valutando tutte le ipotesi possibili per venire incontro a tutti gli atleti che avranno intenzione di partecipare e che saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force quando sarà possibile riprendere l’attività agonistica in Italia ed in Europa.

Pertanto, in attesa degli sviluppi sulla situazione del Covid-19 ed in base alle decisioni che saranno prese dalla Fip nelle prossime settimane, la Roseto Summer League 2020 potrebbe subire uno slittamento nei mesi di Luglio o addirittura di Agosto.

Ulteriori comunicazioni saranno rese note tempestivamente nelle prossime settimane, non appena le autorità competenti potranno fornire un quadro più chiaro, e si spera più rassicurante, della situazione dell’intero paese.