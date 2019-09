Verso la chiusura il progetto AdriaMORE, il bilancio

REGIONE – Il progetto AdriaMORE, finanziato dal Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) e coordinato dal Servizio della Cooperazione Territoriale IPA della Regione Abruzzo, Avv. Paola Di Salvatore, si avvia verso la chiusura. Numerose sono le attività portate a termine nell’ultimo anno e mezzo di implementazione in vista dell’obiettivo finale, ovvero ridurre i danni causati al territorio e alla popolazione delle aree costiere di Italia e Croazia da eventi come piene, alluvioni e mareggiate, dovuti a fenomeni meteorologici intensi sempre più frequenti.

Il progetto, che capitalizza ADRIARadNet finanziato dal programma IPA Adriatic CBC – di cui la Regione Abruzzo è Autorità di Gestione – ha portato il sistema integrato già sviluppato con il precedente progetto a uno stato di avanzamento successivo: il software è adesso in grado di acquisire ed elaborare dati radar metereologici da sistemi con caratteristiche diverse, e offre la possibilità di allertare tempestivamente la protezione civile e le autorità locali delle aree interessate dagli eventi estremi. Si avrà quindi la possibilità di collaborare a più livelli, con maggiore efficacia, per la previsione degli eventi ad alto rischio idrometereologico, mitigando e gestendo al meglio i possibili danni che ne possono derivare alle popolazioni e ai territori delle aree marine e costiere di Italia e Croazia, per incrementare il livello di sicurezza.

In vista della chiusura ufficiale che avverrà il 30 settembre 2019, si terrà a Pescara, presso l’Aurum, il 18 settembre prossimo, l’evento finale per presentare i risultati raggiunti. La conferenza sarà presieduta dall’Avv. Paola Di Salvatore, coordinatrice di AdriaMORE, alla presenza dei partner di progetto da Italia e Croazia e del Programme Manager incaricato del Programma Italia-Croazia, con la partecipazione del Sindaco di Pescara Carlo Masci e l’Assessore del Comune di Pescara con delega alla Protezione Civile Eugenio Seccia. La conferenza è ospitata dal Comune di Pescara per un maggiore coinvolgimento degli stakeholder locali, i beneficiari diretti del sistema integrato sviluppato dal progetto, che rappresentano il veicolo per la capitalizzazione dei risultati.

AdriaMORE ha concorso al prestigioso premio promosso dalla DG REGIO, RegioStars Awards 2019, e quale ottimo esempio di azione finanziata dalla Politica di Coesione europea, la DG Regio ha preso in considerazione il suo inserimento nel database delle best practices per future attività di visibilità e diffusione in tema di politiche regionali.