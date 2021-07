“Verene”, alla scoperta della hit estiva dei Metanoia

TORTORETO – “Venere” il nuovo singolo della band teramana ha raggiunto i 50 mila ascolti in due settimane, precisamente il primo luglio, compleanno del frontman Enrico Romagnoli. La canzone, prodotta da Alti Records, ha battuto tutti i precedenti record della band che mai in due settimane aveva avuto così tanti ascolti per una singola canzone.

La hit estiva continua ad essere condivisa sui social da fan e non, suscitando la sorpresa di tutti e 4 i membri del gruppo che sicuramente non si aspettavano un risultato del genere, inoltre per il 2 luglio è prevista l’uscita del video di “Venere” su Youtube, video che porta la firma di Mattia Saggiomo che continua la collaborazione con i Metanoia dopo “VIVI (Carpe Diem)”.

I Metanoia sono Enrico Romagnoli, Giuseppe Genua, Federico Capuani e Jacopo Marcozzi.