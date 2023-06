“Venerdì in centro” a L’Aquila: il programma del 23 giugno

L’AQUILA – Il 23 giugno in programma a L’Aquila il terzo appuntamento con i “Venerdì in centro”. Di seguito vediamo le location interessate dall’evento con gli orari. Gli eventi sono tutti gratuiti.

Dalle 17 alle 20, a piazza Chiarino, l’associazione Mamme per L’Aquila organizza “La storia dell’antica Roma” (Laboratori Fantasy Mag); per prenotazioni, occorre contattare il numero 349.2693624.

Alle 18, lungo corso Vittorio Emanuele, nei pressi dei quattro cantoni, è in programma “Man in bubbles, gags e trucchi con bolle di sapone”. Dalle 18 alle 23, sempre su corso Vittorio Emanuele, ma nell’area compresa tra gli incroci con via Sallustio e via Tre Marie, sono previsti due appuntamenti, “Giochi in legno & co.” (Ludobus) e Giochi da tavolo.

Dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23 due spettacoli itineranti, con mascotte e trampolieri. Itinerante anche il concerto “Marching Band” con Emanuele Urso, dalle 18.30 alle 21, che si concluderà con l’esibizione finale a piazza Regina Margherita. Dalle 18.30 alle 20 gli studenti del Conservatorio allieteranno la serata al cortile di palazzo Natellis-Lopardi, in corso Vittorio Emanuele 119, con i concerti della Consulta.

Dalle 21 alle 23 sono previsti quattro appuntamenti musicali. Nella parte alta di piazza Duomo musica dal vivo con “Jammin Fools”, a piazza Nove Martiri si esibiranno Marco Rotilio e Paolo Buonomo, nella parte bassa di piazza Duomo “Le petits papiers” e a via Verdi Giuliano Molinari e Giuseppe Signori.