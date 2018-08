Francavilla al Mare, al ‘Cenacolo dei Sapori’ vendita sculture di cioccolato per la Lilt

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Sculture, graffiti, stampe e pale, tutte in cioccolato, che riproducono le tele e gli autoritratti di Francesco Paolo Michetti: sono decine le opere d’arte realizzate in cioccolato dallo chef Maurizio Tricca, docente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e che sono in vendita all’interno dell’evento ‘Al Cenacolo dei Sapori’ aperto sino a oggi, domenica 26 agosto, a Francavilla al Mare.

Il ricavato verrà devoluto alla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i tumori – Sezione di Pescara, presieduta dal professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo. L’iniziativa si inserisce all’interno dell’evento promosso dalla professoressa Laura Intilangelo, Presidente dell’Associazione ‘Gli Amici del Cenacolo’.

“La Lilt – ha detto il Presidente Lombardo – è impegnata in una nuova stagione di grandi e intense attività: con il ritorno dell’autunno ci prepariamo alla nuova campagna senologica del ‘Nastro Rosa’, con visite ed ecografie gratuite a donne giovani, di età compresa tra i 25 e i 49 anni. Poi ripartiranno le attività all’interno delle scuole con il ‘Progetto Sistema Salute’ e la produzione degli elaborati che mostreremo in occasione del Terzo Convegno nazionale della Lilt in ottobre.

Stiamo preparando la prima Campagna di prevenzione al maschile, dunque una stagione ricca di appuntamenti in cui porteremo avanti il nostro obiettivo, ovvero quello di fare informazione a tutto campo sulla prevenzione oncologica, perché fare prevenzione salva la vita. Puntiamo alla prevenzione primaria, ovvero insegnare ai cittadini uno stile di vita corretto, sano, che ci consentirà di abbattere l’incidenza dell’insorgenza del cancro del 40 per cento entro i prossimi dieci anni; poi la prevenzione secondaria, ossia fare i controlli costanti, partecipare alle campagne di screening, perché scoprire un tumore nel suo stadio iniziale, quando è ancora piccolissimo, significa guarire; e poi la prevenzione terziaria, ovvero costituire una rete di sostegno per chi già si è ammalato e ha bisogno di riabilitazione o di supporto socio-assistenziale.

In queste attività continue – ha sottolineato il Presidente Lombardo – ogni aiuto, ogni contributo è prezioso, essenziale, e per questo ringraziamo il professor Tricca, sempre al fianco della Lilt nei nostri eventi, per aver promosso un’iniziativa di solidarietà tanto preziosa per l’Associazione”.

La Lilt è stata ospitata in uno stand all’interno dell’evento ‘Al Cenacolo dei Sapori’ dov’è possibile scoprire e acquistare le sculture di cioccolato del professor Tricca ispirate agli artisti michettiani e dannunziani e alla Bella Epoque.