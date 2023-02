CITTA’ SANT’ANGELO – E’ quasi un debutto ed è in programma sabato 4 alle 20.30 e domenica 5 marzo alle 18.30 al teatro Comunale di Città Sant’Angelo lo spettacolo “Vedova…Nobile in cerca di Pensionante”, divertentissima opera in due atti con gli attori partenopei Giovanni Caso e Giampietro Ianneo, che cura anche la regia. E’ la Proloco Angulum che propone gratuitamente questo nuovo lavoro del collaudato duo campano e che raccomanda la prenotazione telefonica al 368239223 o al 3272968802 per riservarsi i posti.

Vedova Nobile…in cerca di Pensionante regia di Giampietro Ianneo

Commedia in due atti. Tema “L’amore, ai tempi di social media”. Napoli, una vedova benestante e “quasi piacente”, rimasta sola per tanti anni, si iscrive ad un sito di “cuori solitari”. Dopo tanti rifiuti, finalmente riceve le sospirate lusinghe da un nobile vedovo, da poco entrato nel club, decidono di incontrarsi per conoscersi meglio, l’incontro è fatale, un crescendo di gags, equivoci, colpi di scena condite da risate esilaranti con un finale tutto da scoprire.

Interpreti Giampietro Ianneo e Giovanni Caso.

Giampietro Ianneo proviene dal teatro classico napoletano, all’attivo anni di palcoscenico con i grandi nomi dalla compagnia stabile al teatro Sannazaro di Luisa Conte, lavora con Lara Sansone, Fabio Brescia, Giacomo Rizzo, Massimiliano e Gianfranco Gallo, Gennaro Cannavacciuolo, Gianni Parisi, Biagio Izzo, Rosalia Maggio, Caterina De Santis, Leonardo Ippolito calcando i palcoscenici di tantissimi teatri italiani ed esteri, attualmente è impegnato anche nel cinema.

Giovanni Caso, inizia la sua attività con un maestro d’ecccezione, suo padre, un attore molto quotato che durante la guerra ha lavorato in tanti avanspettacoli e varietà dell’epoca. Negli anni 2000, dopo alcuni anni di gavetta e’ passato al professionismo lavorando a teatro e in tv, colleghi del calibro di Sebastiano Somma, Cosimo Cinieri, Maria del Monte, Paolo Bonacelli, Ernesto Maxhieux. Ha lavorato con i Bastardi di Pizzofalcone ed attualmente è il dottor Sarti nella serie di RAI3 “Un Posto al Sole”.