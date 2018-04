Vasto, torneo Junior Next Gen Italia 2018 – i vincitori

VASTO – Si sono svolte ieri le finali del torneo Junior Next Gen Italia 2018, terza tappa area macro centro sud Vasto. Sui campi in terra battuta del Circolo Tennis Vasto, incastonato come un gioiello al centro tra mare e centro storico di Vasto, i ragazzi Under 10, Under 14 e Under 16 si sono dati battaglia dalle 9.00 del mattino.

Al termine dei match è avvenuta la premiazione alla presenza del sindaco di Vasto, Francesco Menna, di tutto il direttivo del Circolo Tennis Vasto, del direttore del Circolo Antonio Portafoglio, dei maestri Licitra e Perpetua, del direttore Vicoli, dei giudice arbitro (4 presenti in tutti i match a rotazione), dell’area accoglienza e catering, dei genitori e nonni dei ragazzi e del presidente Eugenio Spadano:

“E’ stato un onore ospitare questo evento sportivo. Tutto è andato benissimo. Ringraziamo tutti quelli che si sono adoperati affinchè le cose filassero lisce ma soprattutto i ragazzi che hanno dato un grande esempio di sportività, sono riusciti pre e post match a stringere amicizia con i “colleghi”, a divertirsi e rendere le giornate e gli incontri belli da vedere anche perchè oltre alla tecnica han fatto vincere il rispetto dell’avversario e delle regole, i valori, le componenti comportamentali. Abbiamo avuto più di 250 atleti e questo ha significato anche riempire le strutture ricettive come B & B e alberghi che hanno ospitato i genitori o gli accompagnatori dei giovani atleti.

Molti si sono fatti anche delle lunghe passeggiate per il centro storico o per la marina di Vasto e quindi la nostra città ha ricevuto molti complimenti anche per motivazioni extra sportive. Un grazie speciale va anche ai genitori e chi stava con gi atleti che han fatto si che tutto procedesse senza intoppi e in modo gradevole. Ultimo ma immenso ringraziamento al Tecnico nazionale responsabile macro area centro Sud Antonio Rubino che ci ha onorati come sempre della sua presenza e i maestri del circolo Danilo Licitra e Marianna Perpetua che hanno svolto un encomiabile lavoro in tutti questi giorni”.

“Numeri strepitosi. Ben 229 match e più di 500 palline utilizzate in 10 giorni mettendo a disposizione tutti i nostri campi, i 3 in terra battuta e uno in erba sintetica al coperto. Ringrazio anche il Circolo Tennis San Salvo che ha messo a disposizione soprattutto nei primi giorni in cui i match erano tantissimi i campi del circolo per far allenare i ragazzi e facendoli pagare come soci.

Tante famiglie hanno deciso di rimanere anche post match in nostra compagnia e si è creata una atmosfera speciale oltre al livello tecnico dei match che è stato molto elevato. Non dimentichiamo poi il momento in cui allo sport si è unita la cultura con il convengo sul rapporto genitore-figlio nell’agonismo. Ora ci rituffiamo nelle nostre attività, abbiamo le squadre di D1 (maschile e femminile) e D2 (2 maschili) da seguire, i tornei dei nostri soci, gli over 55 che han dato soddisfazione anche ieri e i giovani atleti da seguire come sempre negli allenamenti con i nostri bravi maestri” le parole del giudice Marcello Padovano.

Premiati:

UNDER 10 FEMMINILE

Finalista: GIBELLIERI AURORA del CT MAGGIONI

Vincitrice: MARINO FABIOLA dell’EUR SPORTING CLUB

UNDER 10 MASCHILE

Finalista: CLAUDIO PAOLINI del TENNIS ACADEMY CARSOLI

Vincitore: VERNO’ PIETRO del CT BARLETTA

UNDER 14 FEMMINILE

Finalista: ROSELLI GIORGIA del CT PESCARA

Vincitore: DE ANGELIS ROSANNA del CT GAETA

UNDER 14 MASCHILE

Finalista: VERNO’ ANTONIO del CT BARLETTA

Vincitore: MATRI TOMMASO del MOIE SPORTING CLUB

UNDER 16 FEMMINILE:

Finalista: GIULIA VETTA del CT BARLETTA

Vincitrice: DARIA GIANSANTE del TENNIS ROYAL TEAM

UNDER 16 MASCHILE

Finalista: PAPAGNO STEFANO dell’OUT LINE LECCE

Vincitore: ALESSANDRO MENNA del CT LANCIANO