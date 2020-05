Vasto, recuperata in A14 autovettura rubata nella notte a Pescara

VASTO – Nella nottata di oggi, giovedi 28 maggio 2020, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud hanno recuperato in A14 nei pressi del casello di Vasto (CH), direzione Sud, un’autovettura Range Rover appena rubata Pescara.

Verso le ore 3:50 gli agenti hanno notato transitare all’altezza del casello di Vasto nord un’autovettura che procedeva a forte velocità. Insospettiti, si sono messi all’inseguimento della stessa, cercando di dare l’ALT al conducente, ma questi aumentava la velocità, compiendo manovre pericolose con l’intento di non farsi sorpassare dalla pattuglia che cercava di fermarlo.

A questo punto il conducente, vistosi braccato, investiva con l’autovettura rubata la segnaletica stradale presente sul tratto di autostrada, frenava bruscamente e, prima di riuscire a dileguarsi nelle adiacenti campagne, abbandonava l’autovettura in un tratto stradale in discesa.

Solo un’acrobatica manovra degli agenti della Polizia Stradale riusciva ad evitare il peggio. Gli stessi riuscivano a sorpassare l’autovettura che percorreva il tratto in discesa senza nessun controllo, si posizionavano davanti al veicolo e con la parte posteriore del veicolo di servizio rallentavano la corsa impazzita della Range Rover, fino a fermarla e metterla in posizione di sicurezza.

Sono ancora in corso le ricerche al fine di catturare il ladro in fuga. Il veicolo rubato è stato restituito al legittimo proprietario che ha ringraziato gli agenti della Polizia Stradale per il lavoro svolto.