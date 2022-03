Vasto, lavori di manutenzione alla Caserma dei Vigili del Fuoco

VASTO – Sono stati affidati all’impresa Media Edil di Vasto i lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Vigili del Fuoco di via Madonna dell’Asilo per un importo complessivo di poco più di 30mila euro Iva compresa.

“Siamo pronti ad avviare un’importante quanto necessaria opera di manutenzione straordinaria della Caserma dei Vigili del Fuoco di Vasto. Mettere in sicurezza la struttura significa anche andare incontro alle esigenze degli operatori e tutelarne la dignità”, afferma il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna che sottolinea l’importanza che c’era di intervenire su una Caserma che necessita di interventi di manutenzione straordinaria al fine così di garantire ai Vigili del Fuoco di lavorare in spazi adeguati.

“Il lavoro che svolgono è lodevole. Loro rappresentano il “faro” per coloro che si trovano in difficoltà o la cui vita è a repentaglio. Unitamente a tutte le Forze dell’Ordine, sono un punto di riferimento concreto ed insostituibile per la sicurezza dei cittadini. È necessario pertanto fornire loro gli strumenti adeguati e una struttura accogliente e sicura. Su quest’ultimo punto interverremo a breve restituendo al Corpo dei Vigili del Fuoco una struttura adeguata e confacente”, conclude Menna.

I lavori interesseranno il piano seminterrato, la centrale termica posta al piano terra, i bagni e il corridoio lato nord al primo piano, il soffitto camerata lato sud, gli intonaci al piano primo, la copertura lato nord, i cornicioni e lo scarico delle acque pluviali.