Vasto, arrestato il ladro dell’autovettura recuperata sull’A14

VASTO – Nel pomeriggio di ieri, 4 marzo 2020, si è celebrato presso il Tribunale di Lanciano(CH) il processo per “direttissima” che ha visto come imputato il ladro fermato in nottata gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud, che hanno recuperato in A14 nei pressi del casello di Val Di Sangro , direzione Sud, un autovettura Citroen C3, rubata nella notte in Ancona.

Il Giudice ha convalidato l’arresto operato dagli Agenti della Stradale ed ha disposto per l’uomo, originario di Cerignola (FG), la misura cautelare della custodia in carcere. Immediatamente, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria di VASTO Sud, hanno dato corso al provvedimento del Giudice ed hanno condotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di VASTO(CH).-