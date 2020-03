Serie B, Spezia – Pescara 2-0: highlights della partita [VIDEO]

Passo indietro dei biancazzurri che dopo aver resistito nel primo tempo con una gara di contenimento, crollano nella ripresa dove rischiano un passivo più pesante

SPEZIA – Sonora sconfitta per il Pescara ieri sera nel posticipo della 27ma giornata contro lo Spezia. Trasferta amara non tanto per il punteggio, 2-0, contro un avversario tra i canditati ad arrivare a conquistare un posto importante nei playoff se non addirittura centrare un secondo posto ora a sole 3 distanza. Quello che più ha preoccupato è lo scarso peso offensivo dei biancazzurri che nell’arco dei 90minuti hanno avuto solo una chance buona nel finale con Bojinov, ieri al suo esordio (ingresso al 25′ della ripresa). Diverse le assenze nel Delfino come ha sottolineato lo stesso attaccante a fine partita: “Purtroppo ci mancano tanti giocatori, siamo in piena emergenza. Adesso dobbiamo guardare avanti, allenarci e cercare di fare punti con la capolista”.

Ma anche lo Spezia ha dovuto far a meno di 3 infortunati oltre alla squalifica di Mora e Ferrer e Nzola lasciati in panchina. Tuttavia in campo la gara è stata condotta per larghi tratti dai padroni di casa. Tra i protagonisti Maggiore che nonostante abbia fallito almeno 3-4 palle gol in area è stato tra i più mobili nel reparto offensivo con Galabinov mentre in cabina di regia sempre prezioso Ricci. Nel Delfino tra i migliori Melegoni e Drudi con Fiorillo che ha cercato di limitare i danni soprattutto nella ripresa. Nel primo tempo le occasioni più pericolose arrivano al 23′ con la conclusione di Maggiore deviata con i pugni da Fiorillo quindi uno doppio bello scambio al limite dieci minuti più tardi con Maggiore che dialoga prima con Gyasi quindi con Galabinov prima di impegnare il portiere.

Nella ripresa i padroni di casa sbloccano sfruttando una sfortunata deviazione di Scognamiglio nella propria porta su sponda dal fondo di Galabinov e in anticipo su Gyasi. Quest’ultimo al 15′ chiude i giochi al termine di un’azione ben orchestrata palla a terra e assist di Maggiore con velo di Galabinov. Legrottaglie prova a buttare nella mischia Bocic che dona un pò di vitalità al fronte offensivo ma le occasioni gol capitano sui piedi di Maggiore. Solo al 41′ Melegoni serve in area il neo entrato Bojinov che controlla e prova la conclusione di prima. Resta il bel gesto tecnico un pò meno la precisione.

Nel prossimo turno domenica 8 marzo alle 21 i biancazzurri andranno a far visita alla capolista Benevento che avrà il dente avvelentato dopo la sconfitta nella gara d’andata all’Adriatico. Non ci saranno per squalifica Drudi e Palmiero.

Foto di Spezia – Pescara di Massimo Mucciante – fonte pagina Facebook Pescara Calcio