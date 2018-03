Vanessa Ferrari a Teramo per la due giorni di masterclass

La Campionessa del mondo sarà ospite oggi e domani della Nuova Ginnastica Teramo di Sara Di Mattia e Domenico Di Giangregorio

TERAMO – Vanessa Ferrari, la prima ginnasta italiana a conquistare la medaglia d’oro ai Campionati mondiali di ginnastica artistica (2006), sarà ospite oggi e domani della Nuova Ginnastica Teramo di Sara Di Mattia e Domenico Di Giangregorio per una due giorni di stage con allievi provenienti non solo da Teramo e Provincia ma anche dalle regioni limitrofe.

“Siamo contenti che i ragazzi che si sono iscritti alle masterclass abbiano l’opportunità di conoscere e lavorare con una campionessa del mondo, ” dichiara Sara ” perchè è una opportunità che difficilmente capiterà ancora e un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita”.

La campionessa sarà a disposizione per conoscere giovani atleti e appassionati di ogni età domenica pomeriggio a partire dalle ore 16 nella nuova Palestra in via Scalepicchio a 5 minuti dal Palazzetto dello Sport di Scapriano, la più grande struttura per la ginnastica artistica della Provincia di Teramo.