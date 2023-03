Valorizzazione del sito archeologico nella Scuola GdF dell’Aquila

L’AQUILA – È stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto di valorizzazione del sito archeologico di epoca romana presente all’interno della Scuola Ispettori e Soprintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, finanziato dalla Fondazione Carispaq.

L’accordo è stato sottoscritto dal Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia Di Finanza Gen. Cristiano Zaccagnini, dalla Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di L’Aquila e Teramo, Arch. Cristina Collettini, dal Direttore Regionale Abruzzo dell’INAIL Dott. Nicola Negri, dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila Dott. Domenico Taglieri e dal Prof. Marco Segala Direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Il protocollo d’intesa firmato oggi, frutto dell’impegno di tutte le Istituzioni intervenute, consentirà la riqualificazione del sito archeologico di epoca tardo antica rinvenuto nel corso della realizzazione delle strutture della Scuola della Guardia di Finanza dell’Aquila. Proprio nel corso dei lavori di realizzazione della Scuola tornarono alla luce alcune ville databili tra il I secolo a.C. e il VI d. C. tra cui quella oggetto del protocollo d’intesa, che si trova proprio al centro del vasto complesso di edifici della Scuola; attualmente è visibile la pars rustica della villa, ovvero l’area in cui si svolgevano le attività produttive, in genere legate allo sfruttamento dell’agricoltura.

L’intervento prevede, nella prima fase, la conservazione del sito con lavori di pulizia ed eventuali restauri; nella fase successiva verrà realizzato un percorso a basso impatto che renderà il sito accessibile e con l’installazione di opportuna illuminazione, pannelli, leggii e totem per ricostruire la storia della villa e il suo legame con il territorio. Alcuni di questi supporti informativi saranno trasparenti con serigrafia ricostruttiva dei volumi perduti per dare al visitatore l’immagine originaria, nelle dimensioni e nei volumi architettonici, dell’edificio oggi rudere.

Il progetto di valorizzazione, manutenzione e restauro del sito archeologico, sarà elaborato dall’Arch. Federico Santoro che per gli aspetti storici e archeologici ci si avvarrà del supporto scientifico generosamente offerto Dipartimento di Scienze Umane – Settore Scienze Archeologiche dell’Università degli Studi dell’Aquila.

L’accordo intende altresì migliorare la fruibilità del sito archeologico anche attraverso la possibile realizzazione di iniziative ed eventi culturali in collaborazione del MAXXI L’Aquila, al fine di promuovere la conoscenza, lo studio, l’educazione e la comunicazione del patrimonio culturale, rafforzando il dialogo tra “antico e contemporaneo”.

“La Fondazione Carispaq – ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Domenico Taglieri – è particolarmente lieta di aver potuto partecipare in maniera attiva all’iniziativa promossa dal Comando della Scuola della Guardia di Finanza. La presenza e le dimensioni della Scuola della Guardia di Finanza a L’Aquila – aggiunge Taglieri – che proprio quest’anno celebra i primi tre decenni di vita, rappresentano un motivo di orgoglio e di costante beneficio, in termini non solo economici, ma soprattutto culturali e simbolici di formazione e di impegno civico, per il nostro territorio e per l’intera Comunità.

L’accordo di oggi, sottoscritto da cinque prestigiose Istituzioni – prosegue Taglieri – è la testimonianza tangibile della capacità di dialogo sinergico e di collaborazione tra pubblico e privato nell’interesse generale, e conferma il ruolo attivo della Fondazione quale interlocutore di riferimento nonché catalizzatore delle risorse e delle migliori competenze che il nostro territorio esprime.

Colgo l’occasione – conclude Taglieri – di ringraziare tutti i rappresentanti delle Istituzioni intervenute oggi per la disponibilità a collaborare per la realizzazione dell’iniziativa”.

Il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, Gen.D. Cristiano Zaccagnini, ha sottolineato l’importanza della sinergica collaborazione con gli Enti interessati all’iniziativa ed ha rimarcato la vicinanza dell’Istituto, vero polo culturale a 360 gradi, alla città di L’Aquila. “Nei tempi e nei modi che verranno in seguito definiti – ha precisato il Generale Zaccagnini – il sito sarà fruibile anche dalla cittadinanza”.