“Valle Roveto, vedute sognanti e tradizioni felici”, incontro a Civitella Roveto

Valle Roveto, sabato la presentazione dello speciale e del video dedicati al territorio

CIVITELLA ROVETO (AQ) – Sarà presentato sabato 26 novembre alle ore 17:30, al Teatro comunale di Civitella Roveto, lo speciale pubblicato sulla rivista Tesori d’Abruzzo, dal titolo “Valle Roveto, vedute sognanti e tradizioni felici”, e il video promozionale dedicato a questo territorio.

Il percorso – fatto attraverso testi, immagini e video – si snoda lungo sette borghi che dalla piana del Fucino si affacciano alle porte della terra laziale, nella valle bagnata dal fiume Liri. Si tratta di un viaggio tra Capistrello, Canistro, Civita D’Antino, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto e Balsorano.

“Un appuntamento da non perdere per chi vorrà vedere col cuore la bellezza discreta di una vallata che riserva sorprese spesso ai più ignote”, dice l’editore Paolo de Siena, “Un cammino in ogni suo stimolo esperenziale nella vallata rigogliosa che avvolge la mente con odori indimenticabili tra cascate e sorgenti naturali, parchi e percorsi trekking, castelli ed eremi montani, architetture romaniche e tradizioni felici”.

L’incontro, moderato dal Consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo Daniele Imperiale, vedrà la partecipazione di Alice Pagliaroli, autrice dei testi, e di Alessandro Petrini, autore delle fotografie.

All’evento interverranno: Guido Liris, Senatore della Repubblica Italiana; Nazario Pagano, Onorevole della Repubblica Italiana; Antonella Buffone, Sindaco di Balsorano; Sara Cicchinelli, Sindaco di Civita D’Antino; Francesco Ciciotti, Sindaco di Capistrello; Roberto D’Amico, Sindaco di Morino; Pierluigi Oddi, Sindaco di Civitella Roveto; Carlo Rossi, Sindaco di San Vincenzo Valle Roveto; Gianmaria Vitale, Sindaco di Canistro; l’editore Paolo de Siena.