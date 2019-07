Valentina Torrese è il nuovo libero della Pallavolo Teatina

Piemontese, classe 1995, è una giocatrice di categoria: «Sarà tutto nuovo per me, punto alla crescita personale e a un campionato di vertice per la squadra»

CHIETI – La Pallavolo Teatina che farà il suo debutto nel campionato di serie B1 avrà un nuovo libero. Valentina Torrese, 24 anni, è nata a Rivoli, in provincia di Torino, e vanta alle sue spalle una già lunga carriera e un buon livello di esperienza. Due stagioni fa ha vinto la B1 a Pinerolo, mentre lo scorso anno ha militato, sempre in B1 (girone A), ad Albese, in provincia di Como, nella Tecnoteam Albese Volley. Per la prima volta si allontana dai campionati e dalle zone a lei più familiari per intraprendere la sua nuova avventura abruzzese, convinta a compiere questo importante passo da due persone in particolare:

“Non ho mai giocato così lontana da casa, in una squadra e in un ambiente che non conosco e che non ho mai visto. Sono state decisive le parole che ho scambiato con Giorgio Nibbio, che già conoscevo per averlo affrontato come allenatore avversario e in generale per la sua fama e per i successi che ha raccolto in carriera. Parlando poi anche con il presidente mi sono convinta che la Teatina fosse la soluzione ideale per me, che cerco sempre nuovi stimoli e mi pongo in continuazione obiettivi ambiziosi. Giocheremo in un girone, verosimilmente il C o il D, che in entrambi i casi non conosco, ma per me questo sarà un enorme stimolo a migliorare e ad acquisire nuove esperienze.

È stata costruita una squadra di ottimo livello, che possa occupare le zone alte della classifica, e alla quale potrò essere d’aiuto secondo le mie caratteristiche, che sono principalmente l’esplosività e la reattività… da cui ne deriva che preferisco, o comunque mi diverto di più a difendere che non a ricevere. So che a Chieti avrò al mio fianco un secondo libero giovanissimo, una ragazza del settore giovanile [Ilaria Maiezza] su cui Giorgio punta tanto, e questo mi fa particolarmente piacere, perché mi ricorda quando ero io la ragazzina affiancata a giocatrici più esperte, e quanto sono state importanti quelle esperienze per me: spero di trasmettere a Ilaria anche solo una parte di ciò che mi è stato insegnato. Oltre a questo, mi auguro di vivere una bella stagione a Chieti, di lottare ai vertici del girone e di crescere come giocatrice, in questa nuova e stimolante avventura sportiva”.