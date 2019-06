Valagro S.p.A. tra i vincitori del Premio Mario Unnia Talento & Impresa

Wiz Chemicals S.r.l., leader internazionale nel campo degli additivi per laminati plastici decorativi e distaccanti per materiali compositi nei settori navale e aeronautico, è l’azienda vincitrice assoluta della 3a edizione

MILANO – Si è chiusa ieri sera la terza edizione del Premio Mario Unnia – Talento & Impresa, promosso da BDO Italia, parte dell’organizzazione internazionale di revisione contabile e consulenza alle imprese, con il supporto del main partner BPER Banca e di Ersel e Quaeryon, e con la collaborazione di ELITE – Borsa Italiana. Vincitrice assoluta del Premio 2019 è stata proclamata Wiz Chemicals S.r.l., azienda della provincia milanese fondata nel 1983, che produce additivi per laminati plastici decorativi e distaccanti per materiali compositi nei settori navale e aeronautico.

Per l’88% degli imprenditori il solo talento non basta a superare lo sfavorevole contesto economico; per il 58% delle imprese i talenti si trattengono grazie a un buon clima aziendale; per il 31% degli imprenditori per trattenere le risorse di maggior valore manca all’Italia trasparenza e meritocrazia nella gestione e selezione delle persone. Sono alcuni flash del sondaggio avvenuto ieri nel corso della premiazione del Premio Mario Unnia con un dibattito animato dalla imprenditrice ed esperta di talenti nel settore musicale Mara Maionchi e che ha visto il coinvolgimento di oltre 100 imprenditori.

Il premio

Istituito nel 2017, il Premio Mario Unnia – Talento & Impresa, dedicato al poliedrico studioso dell’impresa e di scenari socio economici, allievo di Norberto Bobbio e collaboratore di Adriano Olivetti, nasce dalla volontà di valorizzare quelle aziende capaci di visione e sviluppo del proprio talento, come tali capaci, pur in un contesto economico, finanziario e tecnologico in continua evoluzione, di perseguire modelli di crescita sostenibile, creando valore per il territorio e per il Paese, valorizzando i giovani talenti e le Risorse Umane. Quelle aziende che coniugano quotidianamente capacità innovative e predittive, indirizzando il loro patrimonio di risorse alla ricerca di un successo duraturo e costante nel tempo nel rispetto dei valori etici e di sostenibilità.

Le candidature della terza edizione

Un aumento del 30% delle candidature ha caratterizzato la terza edizione del Premio con realtà provenienti da 12 regioni: il maggior contributo dalla Lombardia con oltre il 50% delle candidature, a seguire il Veneto con il 14% ed altre regioni quali Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia e Puglia che superano il 5%.

Le aziende candidate complessivamente generano un fatturato medio di circa 90 milioni di euro e un numero medio di dipendenti pari a 260 unità. Il quadro del tessuto imprenditoriale italiano che ne emerge segna il definitivo sorpasso dei Servizi (35% delle candidature) rispetto al manifatturiero (25%). Altri settori rappresentati sono Technology, Media & Telecommunications, Utilities, Food & Beverage e Real Estate.

“L’edizione di quest’anno ci consegna una fotografia molto stimolante di quali siano le vedute e le priorità delle imprese in Italia. L’innovazione e la ricerca di progetti che concorrano ad una maggiore equità sociale e salvaguardia dell’ambiente sono avvertiti come imprescindibili dagli imprenditori del futuro. Modelli di crescita responsabili, costanti, nei quali l’apertura del capitale è divenuta un’opzione concreta, ma per affrontare la quale occorre che l’azienda e i suoi manager arrivino preparati e consapevoli delle implicazioni che essa comporta, sia all’interno che verso gli stakeholders” – ha commentato Simone Del Bianco, Managing Partner di BDO Italia.

Il Premio Mario Unnia – Talento & Impresa si è articolato in 6 categorie principali, ognuna contraddistinta da una diversa accezione di “talento” imprenditoriale, a cui si aggiunge il Premio Speciale “Marco Artiaco – Idee & Futuro”, dedicato al mondo delle start-up e PMI innovative.

DNA ITALIA, dedicato alle aziende che non delocalizzano la propria produzione, facendo del “made in Italy” la propria forza propulsiva, è stato attribuito all’azienda abruzzese Valagro S.p.A., leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali. Fondata nel 1980 e con sede ad Atessa, in provincia di Chieti, Valagro si impegna per offrire soluzioni innovative ed efficaci per la nutrizione e la cura delle piante, in grado di soddisfare le esigenze dei clienti nell’ottenere raccolti più abbondanti e di migliore qualità, aumentando l’efficienza e riducendo l’impatto ambientale. Valagro mette la scienza al servizio dell’Umanità contribuendo a migliorare il benessere, promuovere una migliore nutrizione e il rispetto dell’ambiente.