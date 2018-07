Valagro: acquisita l’azienda Grabi Chemical

L’operazione mira a rafforzare significativamente l’offerta nel settore delle vendite industriali del Gruppo, garantendo a Grabi Chemical indipendenza e continuità con il passato

ATESSA (CH) – Valagro, leader globale nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’azienda Grabi Chemical attraverso la sua Business Unit Industrials.

Grabi Chemical è un’azienda leader nella produzione di microelementi chelati (EDDHA, EDDHSA, DTPA, EDTA, LS), complessati e altre specialità nutrizionali, che opera in ambito business to business; la sua offerta di soluzioni nutrizionali si rivolge infatti ad aziende e multinazionali del mercato agricolo e agrochimico internazionale grazie ad una rete commerciale presente in oltre 40 paesi.

Nel quadro dell’acquisizione, la gestione delle attività da parte di Grabi Chemical proseguirà nel segno dell’indipendenza e continuità con il passato, caratteristiche queste che consentiranno all’azienda di mantenere inalterata la propria vocazione commerciale nell’ambito delle vendite industriali.

Giuseppe Natale, CEO di Valagro:

“L’acquisizione di Grabi Chemical rappresenta la condivisione non solo di obiettivi di mercato ma innanzitutto valori irrinunciabili, come la passione per l’innovazione e la centralità del Cliente, valori che nel tempo hanno alimentato la reciproca fiducia e il successo nel mercato. Per questo l’acquisizione di Grabi Chemical assume davvero un valore cruciale: è un partner con il quale condividiamo da oggi il percorso di crescita delineato dalla strategia a lungo termine di Valagro”.

Grasselli Mirko, CEO di Grabi Chemical:

“L’acquisizione di Grabi Chemical portata a termine da Valagro dà la reciproca opportunità di sviluppare ulteriormente una grande realtà imprenditoriale, con una visione strategica forte e dotata di una struttura e di obiettivi globali. Oltretutto, questa operazione si apre all’insegna della continuità nel rapporto con i nostri clienti e ci dà la possibilità di rafforzare la nostra capacità di assolvere al meglio alle loro richieste”.