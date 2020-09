Val Vibrata, un arresto per estorsione e tre denunce nel weekend

VAL VIBRATA (TE) – L’intensificazione dei controlli nel fine settimana in Val Vibrata, disposti dalla Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, hanno portato all’arresto in flagranza di reato per estorsione (c.d. cavallo di ritorno) di un tunisino ed alla denuncia in stato di libertà di tre persone. L’arresto di S. L. 37enne, senza fissa dimora, è maturato a Martinsicuro, dopo la denuncia di furto nella mattinata di ieri da parte di un ragazzo 24enne del luogo al quale era stata rubata una mountain bike del valore di € 300. Il giovane, considerato il valore della bicicletta si era messo alla ricerca del velocipede nella zona nord, quando ha incontrato il tunisino che ha preso l’impegno di ritrovargli la bicicletta.

Nel pomeriggio di ieri, l’uomo si è fatto risentire informando il ragazzo che era in possesso della sua bicicletta e per la restituzione chiedeva € 50,00. A quel punto il 24enne si è precipitato in caserma a Martinsicuro raccontando l’episodio e così i militari truentini hanno potuto organizzare la trappola. All’ora ed al posto convenuto si è presentato il tunisino che dopo aver minacciato in tutta fretta il ragazzo che gli ha consegnato la banconota precedentemente fotocopiata e subito dopo lo scambio sono intervenuti i militari operanti seduti in disparte camuffati da clienti di un vicino bar che hanno bloccato il reo dopo un breve inseguimento. Il tunisino dovrà ora rispondere innanzi al Tribunale di Teramo per estorsione.

Le tre denunce riguardano due ricettazione e la terza per coltivazione di cannabis indica e detenzione di stupefacenti.

Circolava tranquillamente a bordo di una Fiat Multipla un marocchino, S.S. 28enne, già noto alle forze di polizia. Durante il controllo dei Carabinieri di Nereto ha incominciato a manifestare segnali di nervosismo, infatti, dal controllo al terminale l’autovettura in questione è risultata compendio di furto lo scorso 15 settembre a Sant’Omero, ai danni di un 34enne del posto. Il veicolo recuperato è stato quindi restituito all’avente diritto. I Carabinieri del N.O.RM. di Alba Adriatica, invece, su segnalazione dello stesso proprietario che aveva subito il furto della bicicletta il 12 agosto u.s. ad Alba Adriatica, hanno recuperato il velocipede in questione presso il c.c. Val Vibrata di Colonnella utilizzato da un pakistano H. B. 35enne domiciliato ad Alba Adriatica che l’aveva assicurata con catena e lucchetto. La biciletta è stata restituita al proprietario. Entrambi dovranno rispondere innanzi al Tribunale di Teramo per ricettazione.

Ad Alba Adriatica, i militari della Stazione, al termine di un servizio e successiva perquisizione domiciliare hanno deferito in stato di libertà per coltivazione di cannabis indica e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti D. V. 60enne del luogo. L’uomo, nel corso della perquisizione è stato trovato con una pianta alta circa i metro e circa 4 grammi di marijuana oltre al bilancino elettronico per pesare la sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.