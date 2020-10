Val di Sangro, variante al Prg: approvata la direttiva

Di Giuseppantonio: “É una scelta che avevamo annunciato nei giorni scorsi e che mira a favorire l’arrivo nel nostro territorio di aziende importanti”

FOSSACESIA – Il Consiglio comunale di Fossacesia, nella sua ultima seduta del 19 ottobre scorso, ha approvato l’atto d’indirizzo per la variante puntuale dell’area da destinare ad attività produttiva nel territorio comunale che ricade in Val di Sangro, per consentire la realizzazione degli stabilimenti di Amazon e di altre aziende . Si tratta dei terreni che si sviluppano su oltre 25 ettari , che confinano con il casello autostradale Val di Sangro della A14, con la Fondovalle Sangro e la rete ferroviaria che collega la stazione di Fossacesia-Torino di Sangro alla Sevel ed alla zona industriale.

“Ringrazio il vice sindaco Galante gli assessori Sgrignuoli, Petragnani e Finoro ed i consiglieri comunali Petrosemolo, Verratti, Marrone, Di Filippo che con me hanno avviato questa operazione trasparente, utile ed importante per la nostra città e per l’intero territorio della Val di Sangro– esordisce il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. La redazione, con i successivi atti di adozione e di approvazione, della variante al PRG consentirà in tempi rapidi di poter favorire nuove attività produttive nell’area, come l’Amazon, che si trova all’uscita del casello autostradale della A14 e in prossimità di altre importatnti arterie stradali e ferroviarie della Vallata del Sangro, che permettono il collegamento il sud e il nord d’Italia e tra la costa adriatica a quella tirrenica, il che vuol dire anche Roma. Inoltre, la sua vicinanza al porto regionale di Ortona è davvero strategica. L’approvazione dell’atto d’ indirizzo della variante è stata possibile grazie al lavoro svolto dal competente settore del nostro comune, che ha studiato le soluzioni urbanistiche che permetteranno nuovi insediamenti per attività produttive – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. É una scelta che avevamo annunciato nei giorni scorsi e che mira a favorire l’arrivo nel nostro territorio di aziende importanti. Avevamo anche specificato che tutto sarebbe avvenuto in tempi brevi, in linea con altre decisioni che abbiamo assunto su altre opere strategiche che hanno interessato nel recente passato il nostro territorio per anticipare le previsioni del redigendo nuovo Piano Regolatore Generale il cui iter approvativo risulta lungo in confronto ad una variante. Fossacesia conferma quindi il suo impegno per accrescere ulteriormente il progresso economico della Val di Sangro, che resta la più grande e importante realtà lavorativa in Abruzzo e nel centro sud d’Italia”.