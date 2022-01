GIUIANOVA – Sarà attivo, domenica prossima, 30 Gennaio, il centro vaccinale “I Pioppi” nel quartiere Annunziata. La piattaforma telematica per prenotare una dose di vaccino anti Covid 19 è dunque aperta. Si ricorda che, oltre alla tessera sanitaria e ad un documento di riconoscimento, è necessario presentare il modulo compilato per il consenso alla vaccinazione. Si prega, come sempre, di rispettare il proprio turno di prenotazione. Una fascia oraria, indicata in automatico sulla piattaforma, sarà dedicata alle prime dosi.

Link utile: https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ .