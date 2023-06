Urban Trail a Borgo Universo si corre ad Aielli il 25 giugno

AIELLI – Comincia a muoversi e a prendere corpo l’organizzazione dell’Urban Trail Borgo Universo in programma domenica 25 giugno ad Aielli. L’evento, organizzato dalla polisportiva Asd I Marsi, dedicato a runners appassionati e camminatori, coniugando valorizzazione del territorio, amore per la natura e passione per lo sport.

È una gara che appartiene al circuito Corri Marsica UISP e i tanti tasselli sono sistemati al loro posto nel dietro le quinte come sottolinea l’organizzatore Francesco Monacelli: “La gara è alla sua prima edizione, è un trail urbano interessante e suggestivo. Ci sarà un pezzo di sterrato abbastanza nervosetto ma dura poco, poi scale e porfido nel centro storico e due chilometri di asfalto veloce. Diciamo che ce n’è per tutti i gusti”.

Lo start della gara competitiva di 10,8 chilometri è fissato alle 18:00 ad Aielli presso l’arco di Okuda. Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di due ore e trenta minuti. Alla quota di 10 euro, le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento di un numero massimo di 150 atleti, sito di riferimento Digital Race a questo link https://www.digitalrace.it/foto_societa/regolamento%20urban%20universo-1.pdf

Pagina Facebook del circuito Corri Marsica https://www.facebook.com/corrimarsicauisp