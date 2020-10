Urban Nature a Chieti: gli appuntamenti del 4 ottobre 2020

CHIETI – Il Museo universitario di Chieti, domenica 4 ottobre prossimo, dalle ore 9.30 alle 12.30, ospiterà l’edizione 2020 di “Urban Nature – Festa della Natura in città”. L’evento è organizzato in collaborazione con il WWF Chieti-Pescara e vedrà la partecipazione dei Carabinieri Forestali Nucleo CITES e Reparto Biodiversità di Pescara, della Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica SHI e delle Oasi WWF “Gole del Sagittario” e “Lago di Penne”.

Le Festa prevede diversi appuntamenti.

Tre postazioni saranno collocate al piano zero, quello di ingresso: gli specialisti del Museo proporranno “Colora la natura!”, laboratorio didattico per bambini da 5 a 10 anni (prenotazione obbligatoria: tel. 08713553514); il WWF Chieti-Pescara stimolerà la curiosità dei visitatori con “Indovina Chi?”; la Societas Herpetologica Italica Sez. Abruzzo e Molise parlerà invece di “Alieni in città”, non solo anfibi e rettili.

Al piano meno 1, quello dell’Auditorium, saranno protagonisti invece i carabinieri forestali con due postazioni: “Lontra e Lupo sono poi così lontani?” a cura del Reparto Biodiversità di Pescara e “Come possiamo contribuire alla conservazione della Natura?”, con il Nucleo Carabinieri CITES.

Alle 12.30, a conclusione della giornata, è in programma la premiazione del concorso fotografico “Urban Nature – Festa della Natura in città”, un’occasione per riscoprire vegetali e animali che resistono o riconquistano spazi offrendoci biodiversità e servizi ecosistemici, gli uni e gli altri indispensabili per migliorare la qualità della nostra vita negli ambienti urbani.