Sessione estiva di Ur-Fest, il programma del 25 e 26 settembre

POPOLI – Si conclude la sessione estiva di Ur-Fest Il Teatro della Città, il Festival organizzato dal Drammateatro con il sostegno del Comune di Popoli che a partire da Maggio si è sviluppato con una serie di spettacoli ed eventi proposti tra il teatro comunale, le Sorgenti del Pescara ed altri luoghi di Popoli. Lo fa con due appuntamenti di teatro, poesia e musica che verranno proposti nel Teatro comunale il 25 e 26 Settembre.

Sabato 25 alle ore 21 grande appuntamento con il teatro d’attore, perchè il Festival ospiterà Cesar Brie, attore, regista e drammaturgo di origini argentine e già attore in due gruppi internazionale storici quali la Comuna Baires e soprattutto l’Odin Teatret, il celebre gruppo danese del regista e maestro Eugenio Barba. A Popoli Cesar Brie presenterà lo spettacolo 120 Kg di Jazz. Dietro questo racconto si celano tre amori. L’amore non corrisposto per una donna per la quale si finirebbe all’inferno; l’amore per il jazz, che aiuta Ciccio Méndez a sopportare la sua immensa solitudine, e l’amore per il cibo, nel quale Ciccio trova brevi e appaganti rifugi e consolazioni. Uno spettacolo ironico ma anche profondo e graffiante, con una drammaturgia ed una interpretazione intensa da parte dell’attore autore, tra i più conosciuti ed apprezzati interpreti della scena teatrale contemporanea.

Denso il programma di Domenica 26 che con inizio alle ore 18 darà vita ad una successione di eventi. Si parte con Mi baci il collo del cuore?, lettura scenica di poesie tratte dal volume omonimo di Antonella Pallotta che sarà in scena con Leonardo Quaglia in una performance tra poesia, video e immagini. A seguire un evento proposto dall’Associazione Officina del Vento di Popoli: una degustazione di vini abruzzesi e quindi l’atteso concerto di Setak, apprezzatissimo cantautore di origini abruzzesi già molto conosciuto nel campo delle nuove generazioni del cantautorato italiano. Molti di noi sono cresciuti ascoltando canzoni delle quali capivamo poco, testi in inglese che quando eravamo piccoli per noi avevano scarso senso compiuto. Ma quelle canzoni, per quanto assurdo possa sembrare, le capivamo, sapevamo di cosa parlavano, le ‘comprendevamo’ intimamente, al di la delle parole. E quello che accade ancora oggi ascoltando, senza sapere l’inglese, i testi dei successi angloamericani.

E’ quello che accade anche dalle nostre parti, quando per la prima volta si ascolta Setak, al secolo Nicola Pomponi, da Penne, provincia di Pescara, che proprio in pennese, la lingua dell’entroterra pescarese, canta e scrive le sue canzoni. Ma non c’è bisogno di conoscere il pennese, non c’è bisogno di sottotitoli e traduzioni, perché le canzoni di Alestalè, il secondo album del cantautore abruzzese che esce in questi giorni, sono bellissime, comprensibili e intense, E se con questo ricco programma si conclude la sessione estiva, il Festival non cessa la sua programmazione, perchè alla ripresa di fine Ottobre si profila un altro grande appuntamento con nomi prestigiosissimi del panorama teatrale italiano ed internazionale, come l’attrice e regista Cora Herrendorf insieme alle attrici Anna Bonaiuto e Susanna Costaglione in un contesto che le vedrà relazionarsi attraverso un Laboratorio aperto a giovani artisti teatrali e cinematografici. Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi in programma. Indispensabile il green pass.