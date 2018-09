Unibasket, quattro eventi nel weekend

Al via la serie C Gold, ultima amichevole per la serie B di Leonzio. Domenica mattina Pescara capitale del Minibasket con il torneo Unibasket e all’inizio della settimana prossima, presentazione ufficiale del club

PESCARA – Sabato pomeriggio i ragazzi di coach Rajola si spostano nel Lazio per giocare il return match amichevole contro Palestrina, una delle formazioni più accreditate dell’intero campionato di serie B. Le due squadre si sono già affrontate a Pescara (per la cronaca, vinse l’Unibasket) e si riaffronteranno a campi invertiti. Un altro test di alto livello in una pre-season davvero competitiva, che ha messo davanti agli uomini del presidente Carlo Di Fabio due formazioni di A2 e squadre che diranno la propria nei playoff della serie B.

Domenica mattina, 1° Torneo Uniminibasket con il coinvolgimento di tutta la struttura del nuovo sodalizio. Tante le società coinvolte, per un torneo che trasformerà Pescara in un riferimento fondamentale. L’evento vedrà in scena anche Happy Bear – Sweet Baby Village, con animazione, trucca bimbi, baby dance, giochi, mascotte, zucchero filato, pop corn, musica, palloncini e due gonfiabili a disposizione per offrire una giornata indimenticabile per tutta la galassia Minibasket.

Domenica pomeriggio l’Unibasket Lanciano inizia la sua avventura nella serie C Gold, andando in Umbria per giocare alle ore 18:00 contro i padroni di casa del Perugia Basket. Inizia in trasferta dunque il viaggio di Cukinas e compagni in questo campionato, che ha regalato nuovamente anche all’Abruzzo la possibilità di giocarsi la categoria Gold (Lanciano e Magic Basket Chieti sono le uniche due compagini della regione). Un esordio fuori casa, prima di abbracciare il pubblico di Lanciano sabato 6 ottobre contro Pesaro.

La settimana prossima, poi, la presentazione ufficiale dell’Unibasket. Tutti i dettagli saranno rivelati in un apposita comunicazione. Nel frattempo, prosegue positivamente la campagna abbonamenti, costruita attorno allo slogan “Manchi solo tu” e pensata per unire realmente le squadre di Lanciano, Pescara e tutte le giovanili. Per qualsiasi informazione si può contattare la società dalla pagina Facebook o al numero 3292042996.