Giulianova, i Merli Bianchi inaugurano la bottega delle arti “La Pintìca”

La Compagnia apre un nuovo spazio dedicato al teatro, alla lettura e alla cultura. Il 30 settembre l’inaugurazione

GIULIANOVA – La Compagnia dei Merli Bianchi apre un nuovo spazio dedicato al teatro e alla cultura. La “Pintìca” – termine che in dialetto abruzzese rievoca le piccole botteghe artigianali – sarà appunto una piccola e intima “bottega delle arti” per ospitare a Giulianova eventi e iniziative incentrati sul teatro, la lettura e la cultura più in generale. L’inaugurazione dello spazio, in via Marconi 21, è in programma domenica 30 settembre a partire dalle 17.30.

Lo staff della Compagnia presenterà in quest’occasione la stagione 2018/2019 dei laboratori teatrali per ragazzi e adulti e gli altri seminari in partenza dal mese di ottobre: i nuovi laboratori di musica, oltre a quelli di lettura espressiva, yoga, danze popolari del Sud Italia.

I laboratori in partenza sono i seguenti: teatro teenager (13-16 anni) tutti i venerdì dalle 16.30 alle 18.00; teatro adulti, i giovedì dalle 21.00 alle 22.30; lettura espressiva martedì dalle 19.30 alle 21.00; danze popolari del sud italia sempre i martedì dalle 21.00 alle 22.30; lezioni di Yoga tutti i lunedì dalle 10.00 alle 11.30 e i venerdì dalle 18.30 alle 20.00.

Partiranno anche corsi di musica (chitarra e violino) tutti i mercoledì dalle 18.00. Per informazioni e prenotazioni contattare la direzione artistica: 3406072621 e info@compagniadeimerlibianchi.it

La Pintìca ospiterà inoltre anche seminari di teatro e danza con docenti esterni. Già in programma tra ottobre e novembre un seminario di danze popolari con il Maestro campano Enzo Stentardo sulla “Pizzica” e “Pizzica te Core” e un seminario di teatro con Lina Della Rocca del teatro Ridotto di Bologna.

In programmazione da Gennaio 2019 presentazioni di libri, incontri e spettacoli. La Compagnia dei Melri Bianchi continua la collaborazione ormai decennale con gli Istituti Riuniti Castorani /De Amicis di Giulianova per le attività laboratoriali per l’infanzia e la primaria.