Unibasket Lanciano – Roseto Basket 20.20, la presentazione della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Prima di due trasferte in fila per il Roseto Basket 20.20, che domani (sabato 22 ottobre) alle ore 18 scende in campo sul parquet di Lanciano. Non deve ingannare la classifica, che vede l’Unibasket ancora a secco di vittorie, perché i frentani si stanno ben comportando e nella seconda partita hanno sfiorato il colpaccio sul parquet dell’Amatori Pescara. La Braderm si è sbloccata contro Isernia, grazie al contributo di Jovanovic e di Zalalis, che ha fornito una prestazione non banale dal momento che era sbarcato a Roseto solo poche ore prima della gara. Con il lituano integrato ancora meglio, e con la fiducia che può portare nel gruppo la prima vittoria stagionale, i giovani biancazzurri daranno tutto per ripetersi.

Anche Lanciano è una società che dà molta importanza alla linea verde, e lo si nota dalla collaborazione con l’Accademia Pallacanestro Isernia e il Pescara Basket che rende possibile la disputa di campionati giovanili prestigiosi come l’Under 19 Eccellenza. Tra i più interessanti il lungo argentino Rodriguez, il polivalente esterno irlandese Augustine e l’ala originaria del Mali Cissè, addirittura classe 2006 che vanta già diverse presenze con le nazionali giovanili del suo paese. A questi si aggiungono elementi di maggiore esperienza: in regia il classe ’95 Carlo Muffa, nel reparto piccoli il classe ’89 Giandomenico Ucci e sotto canestro il 29enne serbo Nikola Munijc, al terzo anno consecutivo in canotta rossonera e ormai bandiera dell’Unibasket. Al timone c’è coach Fabio Di Tommaso, che ha bisogno di poche presentazioni vista la nota capacità di far rendere al massimo squadre giovani; è stato anche assistente in serie A a Roseto e ha sposato a pieno il progetto frentano legandosi al club fino al 2026.

Coach Ernesto Francani presenta così la gara: “Mi aspetto una partita molto difficile contro un team molto fisico. A dispetto della giovane età sono una squadra competitiva, e lo hanno dimostrato giocando alla grande e andando a un passo dal successo a Pescara, contro la favorita numero uno per la vittoria del campionato. Dobbiamo pareggiare la fisicità che loro metteranno in campo e limitare al massimo i cali di concentrazione come quello che ci ha costretti all’overtime contro Isernia”.

Appuntamento a domani alle ore 18 al palasport di Piazza Allegrino. La gara sarà trasmessa in streaming sulla nostra pagina Facebook e in diretta televisiva su Telemax.