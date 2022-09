Under 21, Italia – Inghilterra a Pescara: info biglietti

Giovedì 22 settembre alle 17:30 gli azzurri saranno impegnati nel match amichevole contro l’Inghilterra allo Stadio Adriatico Cornacchia di Pescara

PESCARA – C’è attesa negli ambienti sportivi di Pescara per la gara amichevole di giovedì allo Stadio Adriatico Cornacchia che metterà di fronte le nazionali Under 21 di Italia e Inghilterra (alle ore 17.30 – diretta Rai2). Gli azzurri arriveranno domani sera nel capoluogo dove prenderanno alloggio presso l’hotel Carlton, sulla riviera nord. Quella di Pescara è una delle prime due amichevoli della stagione (sulle quattro programmate che fungeranno da banco di prova per la selezione italiana in vista dei Campionati europei in programma a marzo); l’altra si giocherà lunedì 26 alle 15.30 al “Teofilo Patini” di Castel di Sangro contro il Giappone (diretta RaiSport).

A richiamare l’attenzione degli appassionati locali c’è anche il fatto che tra i giocatori convocati dal Ct Nicolato vi è anche l’estremo difensore del Delfino Pescara Alessandro Plizzari, 22 anni, che si è già messo in mostra nelle prime quattro giornate di campionato in serie C; ma c’è anche un ex biancazzurro, il terzino dell’Inter Raoul Bellanova.

“L’arrivo della Nazionale – ha dichiarato questa mattina il sindaco Carlo Masci – rappresenta sempre un momento di festa. Pescara è una città dove il calcio è molto amato e che già in occasioni analoghe del passato, per l’arrivo delle squadre azzurre, ha dimostrato grande entusiasmo. Sono convinto che faremo una bella figura, come è già accaduto per i numerosi eventi internazionali che negli ultimi mesi hanno posto Pescara al centro degli interessi della cronaca”.

I biglietti per la sfida di Pescara possono essere acquistati su Vivaticket e Figc, con tariffe ridotte per i ragazzi al di sotto dei 18 anni di età.

“Mi auguro che siano numerosi i tifosi dell’Italia sulle gradinate dello Stadio Adriatico Cornacchia. – ha detto l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli – Per quanto riguarda la partita, Italia-Inghilterra mi fa tornare in mente la finale degli europei delle Nazionali A a Euro 2020. Non ci resta che tifare Italia”.