Pesca, il campionato del mondo di Big Game raccontato dalla Rai

PESCARA – Pescara e il ‘suo’ mare hanno fatto il giro del mondo. E lo hanno fatto grazie a Rai Italia e la Tgr Abruzzo che hanno raccontato il campionato del mondo di Big Game appena concluso dove l’Italia è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. “Eventi come questo – spiega il Sindaco Carlo Masci – hanno la forza di valicare i confini nazionali, raccontare un territorio e farlo diventare protagonista anche a chi l’Italia l’ha lasciata. Gli abruzzesi sparsi nei cinque continenti si saranno sentiti ‘un po’ più a casa’ anche grazie al campionato del mondo di pesca d’altura”.

Gli fa eco Patrizia Martelli, Assessore allo Sport di Pescara: “Dagli Stati Uniti al Sudafrica passando per il Sudamerica e l’Oceania. Il campionato del mondo di pesca d’altura, realizzato in collaborazione con la Fipsas e la A.S.D. Dolphin club Pescara ha fatto centro. La nostra idea di sport stavolta ha raggiunto oltre 200 milioni di potenziali spettatori e questo non può che renderci orgogliosi. In sinergia con la Regione Abruzzo abbiamo iniziato un percorso di apertura a tutte le discipline sportive che ci permette di eccellere in questo ambito. E su questa strada continueremo il nostro cammino”.