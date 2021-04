Una Riserva di Virtù, escursione a Borsacchio il 29 aprile

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il 29 Aprile 2021, alle ore 15.15, dalla Cantina Mazzarosa Devincenzi a Roseto in Contrada Borsacchio 6, partirà la seconda edizione di “Una Riserva di Virtù”. Un evento organizzato con Sloow Food, Associazione Provinciale Cuochi Teramo, Lady Chef e WWF.

Sarà una escursione che partirà dalle storiche cantine del fondate dal Senatore Devincenzi nell’ottocento, il museo di carrozze e un visita sui sistemi produttivi di ieri ed oggi. In seguito si procederà in una escursione con il Prof Francesco Galiffa e Roberta Tulli alla scoperta delle erbe spontanee , dei loro usi in diversi campi con un focus sulla cucina.

Ci sarà un filo conduttore fra natura e cucina grazie ad una raccolta di erbe spontanee e comuni da utilizzare nel tradizionale piatto delle “Virtù” grazie alla partecipazione della chef Patrizia Corradetti che illustrerà da professionista affermata come utilizzarle nel piatto simbolo del I Maggio nella Provincia di Teramo,

Cucina, Natura e tradizioni in un evento unico a cui tutti sono invitati a partecipare.

Chiediamo, per garantire le norme di sicurezza, obbligo di mascherina, il distanziamento e per partecipare, l’evento è gratuito, bisogna registrarsi sul web alla pagina www.guidedelborsacchio.it/prenotazione-eventi-riserva-borsacchio/