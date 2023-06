“Una Passeggiata per la Vita” a Roseto: il programma 2023

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il prossimo 3 Giugno arriva a Roseto degli Abruzzi la solidarietà. Le Guide del Borsacchio con il Reparto di Oncologia di Teramo e la ASL organizzano una escursione nella Riserva Borsacchio di beneficenza chiamata “Una Passeggiata per la Vita”.

La vita di un malato oncologico e delle famiglie che vivono questo problema è difficile. Affrontare questo male del millennio porta paura, ansia e in molti casi getta nello sconforto. Esistono però delle realtà associative, che operano da volontari all’interno ed all’esterno del reparto per offrire supporto psicologico, un trucco per coprire effetti, parrucche ed altre piccole cose che possono sembrare normali ma per un malato oncologico e le loro famiglie rappresenta una speranza di normalità.

Per questo si è scelto di organizzare questo evento, per dare un contributo a chi lotta al fianco dei malati. E lo scopo è aiutare nel nostro territorio il reparto che affronta il male e cura e supporta i nostri concittadini e non solo. L’evento è stato organizzato grazie al supporto di realtà ed attività che doneranno un sacco da pic nic e ognuno potrà lasciare un contributo al momento del ritiro.

Il programma prevede:

Ore 9.00 raduno al Lido D’Abruzzo in Via Makarska a Roseto degli Abruzzi

Ore 9.30 escursione breve sulla spiaggia “Del Fratino e delle dune del Borsacchio” con informatori ambientali. Con visita dell’antica stazione

Ore 11.00 visita al parco della Villa Mazzarosa

Ore 11.30 lezione di Yoga per chi vorrà

Ore 12.00 Pic Nic al Lido D’Abruzzo

Come sempre Roseto degli Abruzzi le Guide e le Associazioni in rete rispondono per quello che possono per aiutare chi soffre. Piccoli gesti da parte nostra e dei partecipanti ma in simili situazioni sono luci di speranza di non essere soli per chi le vive.

Le prenotazioni sono già numerose, per partecipare contattaci sui social o via mail.