Roseto, tariffe Tari: le riduzioni per attività commerciali e famiglie

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Proseguire il percorso già avviato verso la riduzione delle Tariffe e, al contempo, continuare a migliorare e garantire i servizi sul territorio e per la cittadinanza. Sono questi i pilastri su cui si fondano i due atti sulla Tari approvati ieri, con i voti della Maggioranza, in Consiglio Comunale a Roseto degli Abruzzi: la Revisione del Pef e l’approvazione del Piano Tariffario per il 2023.

In sostanza, al netto dell’aumento del costo del servizio a causa del nuovo contratto, dell’inflazione a doppia cifra che condiziona i costi in tutti i settori e dei maggiori servizi messi a disposizione per la comunità, l’Amministrazione e gli Uffici Comunali sono comunque riusciti a diminuire le tariffe dei rifiuti per alcune categorie come, ad esempio, famiglie numerose e le attività commerciali. Contenendo, al contempo, l’aumento generale, fissandolo all’1.5%.

Nello specifico, per le famiglie numerose il ribasso potrà arrivare fino ad un calo del – 4.60% mentre, per le attività commerciali, la riduzione si attesterà al – 6.21%. Per quel che riguarda i maggiori servizi previsti per la collettività tra i più importanti risultano esserci: l’istituzione della figura del Direttore Esecutivo del Contratto, la pulizia delle spiagge, le manutenzioni dei parchi pubblici e delle scuole, il ritiro degli ingombranti, lo spazzamento meccanico e manuale delle vie, l’installazione delle “Ecoisole” e la fornitura delle compostiere.

Per quanto riguarda le scadenze delle rate di pagamento, recependo l’emendamento alla Delibera di approvazione del Regolamento Tari votato all’unanimità in quella occasione, saranno fissate in quattro tranche: al 16/06, al 16/08, al 16/10 e al 16/12. Oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno. Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite “PagoPa” e “AppIo”.

“Tutto questo è stato possibile innanzitutto grazie al riequilibrio dei costi della Tariffa, ovvero grazie alla riduzione dei costi variabili – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Bilancio Zaira Sottanelli – Su questo fronte siamo fiduciosi anche per il futuro perché con l’entrata a regime del lavoro del Dec, il confronto delle Tariffe e il contratto che darà i suoi pieni frutti nei prossimi anni, siamo convinti che si potranno bloccare i costi fissi e ridurre ulteriormente quelli variabili. Inoltre, gli Uffici del Comune sono riusciti ad abbassare il Fondo Crediti di dubbia esigibilità anche grazie all’aumento della riscossione. Siamo pienamente soddisfatti del nostro lavoro che ci ha permesso di fornire, a fronte di un leggerissimo aumento generale, tutta una serie di servizi fondamentali per la nostra comunità che andranno, di sicuro, a migliorare il decoro cittadino e la salubrità del nostro territorio. Inoltre, abbiamo avuto un occhio di riguardo per le attività commerciali e le famiglie numerose in un momento segnato dalle difficoltà legate all’aumento dell’inflazione in Italia, una piccola boccata d’ossigeno per loro. Come sottolineato dal Capogruppo Enio Pavone in Consiglio, infine, invitiamo tutti i cittadini a visionare attentamente le agevolazioni previste dal Regolamento Tari che prevedono sostanziose riduzioni (che possono arrivare anche al -50%) per i disabili in gravi condizioni, per i pensionati, per le famiglie numerose, per coloro che utilizzano l’abitazione in modo limitato e discontinuo e per chi installa una compostiera domestica che permette di diminuire la quantità di organico e di usufruire di sgravi che arrivano al – 20%”.