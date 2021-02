La 12° edizione, il 14 febbraio, sarà visibile sulle piattaforme social dell’Associazione Argos. Ospite d’eccezione Corrado Oddi

L’AQUILA – Domenica 14 febbraio 2021, alle ore 18.00, continua il tradizionale appuntamento carnevalesco con la 12° edizione di “Una Grassa Domenica Festa del Carnevale delle Forze di Polizia“, kermesse organizzata dal Dipartimento Spettacoli e Attività Sociali dell’Associazione Argos Forze di Polizia, in collaborazione con Oasi Park di Roma.

Questa edizione sarà tutta in digitale, nel rispetto del periodo di emergenza e prevenzione sanitaria (COVID-19), avverrà sulle piattaforme social dell’Associazione ARGOS (Pagina Facebook ARGOS – Pagina Facebook Una Grassa Domenica e Canale YouTube di Atlasorbis TV) e sulla pagina Facebook Una Grassa Domenica Festa del Carnevale (@unagrassadomenica).

Inno musicale ufficiale dell’evento sarà“Il Carnevale” del Maestro Prof. Danilo Murzilli.

Con il patrocinio culturale dell’Università Popolare Tommaso Moro e Titanium Academy e della Fondazione Nazionale Carlo Colladi – Parco di Pinocchio.

Madrina dell’evento sarà Anna Falchi, padrino dell’evento Marco Tardelli. Ospite d’eccezione Corrado Oddi.

Ospiti in collegamento: Daniela Fazzolari, Mago Ramas, Abba the Best, Mimmo Groove, Spider Man, Dragoland Animazione, Dj KiKo, Gabriele Marconi.