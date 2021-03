Un Decamerone Abruzzese, incontro online con Lucilla Sergiacomo

Il prossimo giovedì 25 marzo alle ore 18 l’appuntamento a cura di Italia Nostra sezione di Pescara con le lettura dell’attore Roberto Di Donato

PESCARA – La Prof.ssa Lucilla Sergiacomo ci parlerà di “Un Decamerone Abruzzese – Buccio di Ranallo e la Cronica Aquilana – Una pandemia del Medioevo”. Pertanto, a partire dalle ore 18:00 di giovedì 25 marzo è possibile seguire la videoconferenza sul canale YouTube di Italia Nostra.

“Anche se la pandemia continua a impedirci di incontrarci in presenza, come sezione di Italia Nostra ci stiamo impegnando al massimo per poter allestire comunque un importante calendario di attività che speriamo susciti il vostro interesse e la vostra partecipazione. Naturalmente tutto ciò passa anche attraverso il rinnovo, da parte di tutti noi, del tesseramento che costituisce la base imprescindibile per l’esistenza stessa della nostra Associazione”.

“I media da un anno dedicano grande spazio all’informazione sull’epidemia mondiale di Covid19. Tuttavia, una riflessione su quanto accade e i possibili epiloghi può essere ricercata anche in autori e pensatori che hanno raccontato le pandemie affrontate dall’umanità, da Lucrezio a Camus, da Tucidide a Manzoni, da Boccaccio al meno noto cronista e poeta aquilano

Buccio. Nella sua Cronica si ricostruiscono realisticamente la peste del 1348 che colpì L’Aquila stravolgendo le regole della convivenza sociale e la rinata vitalità cittadina che dopo la pestilenza ricompose un mondo dominato dalla spregiudicatezza e dalla voglia di arricchirsi”.