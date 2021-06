Un cartolina per Festa della Repubblica 2021: dove trovarla in Abruzzo

REGIONE – In Abruzzo la cartolina sarà disponibile da lunedì 31 maggio a sabato 5 giugno nei 14 uffici postali con sportello filatelico: Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 9 (viale De Amicis), Penne, Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato), Vasto (via Giulio Cesare), Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci), Roseto (via Paladini), L’Aquila V.R. (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Tagliacozzo e Sulmona (piazza Brigata Maiella).

Oltre alla cartolina, negli uffici postali abilitati è possibile richiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato alla ricorrenza. Un’altra iniziativa della Filatelia di Poste Italiane per festeggiare insieme a tutti i collezionisti una ricorrenza speciale per il nostro Paese.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it.