“Un albero in piu’“, oltre 50 saranno messi a dimora nel parco Cerasari

L’Amministrazione Comunale ringrazia con una pergamena Nicola Di Battista per l’iniziativa. Sabato 25 marzo, la collocazione di oltre 50 alberi nel parco “Cerasari”

GIULIANOVA – In 4 anni di mandato, sono 3800 le essenze messa a dimora dall’ Amministrazione Comunale. Il risultato si deve a progetti su larga scala e, sempre più spesso, alla collaborazione di singoli o associazioni. Non è un caso, infatti, se, questa mattina, primo giorno di primavera, l’ Amministrazione Comunale abbia voluto ringraziare, in sala consiliare, Nicola Di Battista e l’ Associazione “Un albero in più”. L’omonimo progetto prevede la collocazione, sabato prossimo, nel parco “Cerasari” di Giulianova Alta, degli alberi acquistati e donati da privati cittadini per ricordare una ricorrenza, festeggiare una persona o semplicemente per il desiderio di contribuire all’arricchimento del patrimonio arboreo giuliese.

“Un albero in più”, che torna per il secondo anno consecutivo, prevede che l’associazione organizzatrice si prenda cura per tre anni dell’esemplare piantato. L’appuntamento al parco “Cerasari”, per gli interessati e per tutti, è dunque fissato alle 9.30 di sabato prossimo.

“Sono cinquanta, gli alberi acquistati e che saranno messi a dimora”, spiega Nicola Di Battista, presente in municipio con il Vice Presidente di “Un albero in più” Nicola Di Giuseppe. “Il successo dello scorso anno –prosegue – e l’entusiasmo dei cittadini, ci hanno incoraggiati e convinti a ripetere l’esperienza”.

“L’ Amministrazione Comunale ringrazia Nicola e la sua associazione – sottolinea l’ assessore Paolo Giorgini – perché, oltre al nostro impegno, si deve a persone come loro, e a tutti i cittadini che hanno accolto la proposta , se Giulianova, oggi e nei prossimi anni, sarà più verde, vivibile e amica dell’ambiente”.