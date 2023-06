Ultra Sky Marathon d’Abruzzo e Monte Magnolia Trail 2023 a Ovindoli

OVINDOLI – Anche quest’anno a Ovindoli torna il consueto appuntamento con l’Ultra Sky Marathon d’Abruzzo e il Monte Magnolia Trail. Sono giorni di piena attività per gli organizzatori del Gruppo Sportivo Celano che allestiscono due emozionanti gare di corsa in montagna che lasceranno senza fiato gli specialisti del settore e coloro che praticano questa tipologia di corsa in regime di semi-autosufficienza.

Sabato 1° luglio, gli atleti avranno l’opportunità di mettere alla prova la propria resistenza e lungo un percorso di 59 chilometri con un dislivello positivo di circa 4.350 metri (Ultra Sky Marathon d’Abruzzo) e per coloro che vogliono affrontare una sfida più breve e al contempo emozionante il Monte Magnolia Trail prevede 31 chilometri e un dislivello positivo di circa 1.810 metri.

La partenza di entrambe le gare avverrà dal suggestivo rifugio Val D’Arano, un vero paradiso per gli amanti del trail running.

Per quel che concerne le iscrizioni, da rilevare le quote bloccate a 45 euro per l’Ultra e a 25 euro per il Trail e anche le promo esclusive per i gruppi di 3 iscritti con solo 35 euro per l’Ultra e 20 euro per il Trail.

Per iscriversi subito è necessario il link https://bit.ly/3y0SUSh