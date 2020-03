UGL Sicurezza Civile su mancato pagamento stipendi Sicuraquila

L’AQUILA – “Questa O.S. è seriamente preoccupata per la sorte dei dipendenti di Sicuraquila che ormai da due mesi non percepiscono stipendi. Sembrerebbe che i dirigenti avrebbero costituito una nuova società dividendo così il settore armato da quello fiduciario.

I lavoratori che in maggior parte operano sul Tribunale dell’Aquila non possono agire direttamente sul Cliente visto che per quelle che sembrerebbero problematiche societarie l’Agenzia delle Entrate ha bloccato i pagamenti evitando cosi che il committente (Tribunale) potesse pagare direttamente i dipendenti.

Chiediamo un immediato intervento di Prefettura, Questura, Guardia di Finanza e Ispettorato del lavoro affinché venga accertato cosa sta succedendo e si possano tutelare i lavoratori specialmente in questo periodo che gli stessi sono già gravati dalle problematiche relative al COVID-19″.

Lo riferisce in una nota la Segreteria Regionale Abruzzo UGL Sicurezza Civile.