“Tutti in campo”, eventi per grandi e piccini ad Avezzano: ecco quando

Dal 28 giugno al 3 luglio il progetto de Il Volo del Coleottero prevede laboratori teatrali per bambini e ragazzi e letture

AVEZZANO – Il Volo del Coleottero Teatro Musica di Avezzano propone il progetto “Tutti in campo” un contenitore di eventi artistici destinati a tutti, dai bambini agli adulti.

Nel corso dell’estate sarà possibile prendere parte ad attività di laboratori teatrali, spettacoli, letture animate, percorsi di teatro-natura, con lo scopo di costruire spazi di creatività, favorendo l’incontro e la socializzazione.

“Tutti in campo” si apre con RestART: laboratori teatrali per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, divisi in fasce di età. Dal 28 giugno al 2 luglio grazie agli strumenti del teatro sarà possibile stimolare la fantasia e la creatività attraverso l’uso e la conoscenza del proprio corpo e della propria voce, sarà possibile vivere un’esperienza conoscitiva di alcune tecniche teatrali e comunicative, per incontrarsi, confrontarsi e approfondire la conoscenza delle proprie abilità interpersonali.

Il progetto continua con un secondo appuntamento: Sabato 3 luglio dalle ore 16 alle ore 18 sarà la volta de “Il Parco delle Storie”, un pomeriggio dedicato alla lettura a cui seguirà un laboratorio creativo, per concludersi con una merenda. Un progetto che nasce in collaborazione con il Caffe letterario “Vieniviaconme”, dedicato ai bambini dai 3 ai 10 anni.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il Teatro di San Rocco e i relativi spazi all’aperto, resi disponibili grazie alla collaborazione del parroco don Adriano Principe.

“Tutti in campo” è un progetto che nasce per ripartire”, afferma in una nota Francesco Sportelli, direttore artistico, “pensiamo che tutti, dai bambini fino agli adulti, ora più che mai abbiano necessità di una rinnovata socialità e di stimoli per riattivare le relazioni. Nonostante tutte le difficoltà che l’emergenza sanitaria ancora ci impone, crediamo che i mezzi artistici e creativi possano favorire questa ripresa. Tutte le nostre proposte, differenti per tipologie e dinamiche, rappresentano delle possibilità che permettono di vivere esperienze personali di ricerca e creatività, nonché favoriscano il confronto continuo con altre persone. Come lavoratori dello spettacolo siamo reduci da un periodo molto difficile nel quale abbiamo continuato a progettare, studiare e pensare come il nostro lavoro possa inserirsi all’interno di un contesto sociale profondamente cambiato e come possiamo intercettare i nuovi bisogni e tradurli in linguaggio artistico. Ringraziamo fin da ora chi, con la sua partecipazione alle nostre attività sta già dando linfa nuova, prospettive e speranza alla nostra ripartenza”.

Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto degli attuali protocolli sanitari. I posti sono limitati. La prenotazione a tutti gli eventi è obbligatoria fino a esaurimento posti.