“Tutti al Parco”, giornata conclusiva del progetto educativo a Pescara

PESCARA – Il progetto di educazione stradale “Tutti al Parco” chiude il suo percorso con un bilancio sicuramente positivo. Lo scorso 26 maggio si è svolto infatti l’evento conclusivo dell’attività che ha coinvolto i bambini della scuola paritaria il Nido D’Oro (Polo d’infanzia 0-6 anni) durante l’anno scolastico che si avvia alla conclusione. Un’esperienza finalizzata anche alla riqualificazione di un parco pubblico della periferia pescarese (quartiere Fontanelle).

“L’amministrazione comunale di Pescara ha sostenuto con entusiasmo questa iniziativa – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Gianni Santilli, presente con il consigliere Cristian Orta – che ha avuto l’obiettivo di informare i bambini sul rispetto delle regole di base della sicurezza stradale. Sono convinto che già a quell’età sia fondamentale che i minori facciano proprie quelle sane abitudini che da adulti li rendano più consapevoli su un tema così delicato”. Durante le uscite dei bambini, le insegnanti si sono prodigate per coinvolgere i minori in attività ludico-motorie mirate, come nel caso dell’allestimento di un percorso che ha simulato la strada e i segnali da rispettare o come nei racconti di storie riguardanti l’educazione stradale. L’amministrazione dal canto suo durante il progetto ha reso il parco pubblico della Serenità, che ha accolto i bambini, accogliente e fruibile; mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno garantito la necessaria vigilanza.

Il messaggio trasmesso ai bambini è quello della strada come bene culturale e sociale di cui tutti dobbiamo fruire e godere come terreno di relazione ma che presenta nel contempo rischi e pericoli che possiamo limitare solo con corrette forme di comportamento.

“Ringrazio il gestore della scuola Annarita Pergolari – ha concluso l’assessore Santilli – le insegnanti e le famiglie che hanno compreso la bontà pedagogica di questa iniziativa all’aperto. Soprattutto ringrazio e abbraccio tutti i bambini”.