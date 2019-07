Turismo, il progetto WiFi Italia arriva anche a Teramo

In arrivo tre nuovi access point. Falini: “Lo sviluppo economico, sociale e territoriale va sostenuto e incoraggiato“

TERAMO – Tre nuovi access point per la divulgazione di informazioni turistiche, saranno posizionati in altrettanti siti del territorio comunale. È l’esito della convenzione sottoscritta dal Comune di Teramo con Infratel Italia SPA, nel quadro del progetto “WiFi.italia.it”.

L’iniziativa fa riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto nel luglio del 2016 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e l’Agenzia per l’Italia digitale, finalizzato alla creazione di nuovi servizi digitali nell’ambito del turismo e con l’obiettivo di facilitare l’accesso di cittadini e visitatori al patrimonio artistico, naturale e culturale, attraverso la diffusione di piattaforme intelligenti sull’intero territorio nazionale. La rete wireless da realizzare è strutturata nel “sistema federato nazionale” e tale configurazione consente di utilizzare le medesime credenziali di accesso in tutte le parti d’Italia presso le quali è presente la rete WIFI-Italia.

Le risorse necessarie sono destinate dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.a (Infratel Italia), che coordina le attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, fra i quali, appunto, il Comune di Teramo. La convenzione disciplina le modalità per l’installazione, manutenzione e l’esercizio degli apparati necessari al progetto, il quale non prevede alcun onere finanziario a carico del Comune.

Il posizionamento degli apparati nell’ambito del territorio comunale verrà indicato dall’Assessore competente, Sarà Falini, che esprime la propria soddisfazione: “Ritengo che l’amministrazione abbia colto una interessante opportunità. Lo sviluppo economico, sociale e territoriale che soprattutto nell’attuale fase di ripresa post-sisma prevede interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, va sostenuto e incoraggiato anche con tali attività che, tra l’altro inseriscono Teramo in un organico circuito nazionale. Il progetto WiFi Italia si aggiunge a quello di Wifi 4 eu andando così ad arricchire l’offerta sul territorio”.